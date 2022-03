Miền Bắc sương mù, nồm ẩm kéo dài

Tình trạng sương mù, mưa rải rác tiếp diễn ở miền Bắc đến hết tuần. Trong tháng 3, khu vực duy trì trạng thái nồm ẩm, thời tiết ấm dần lên với mức nhiệt cao nhất 25-27 độ C.

Ngày 2/3, không khí lạnh tại Bắc Bộ suy yếu khiến nền nhiệt khu vực tăng dần. Trời ấm lên và lặng gió, độ ẩm không khí cao tiếp tục gây ra hiện tượng sương mù.

Tại Hà Nội, sương mù che phủ thành phố suốt cả ngày khiến bầu không khí trở nên âm u. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng này còn kéo dài trong những ngày tới khi nhiệt độ tiếp tục tăng.

Từ nay đến hết tuần, trạng thái chủ yếu tại Bắc Bộ là mưa phùn, sáng sớm có sương mù, trưa và chiều trời nắng. Tại các tỉnh đồng bằng, nền nhiệt chung dao động trong ngưỡng 19-25 độ C, trời lạnh. Khu vực duy trì độ ẩm cao trên 90% khiến tình trạng nồm ẩm có thể xuất hiện và kéo dài.

Đồng thời, ô nhiễm không khí ở Hà Nội và một số địa phương lân cận tái diễn do các chất bụi bẩn không thể khuếch tán. Ngày 2/3, chỉ số AQI ở nội thành dao động 120-150 đơn vị, ngưỡng có hại cho sức khỏe con người khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Ngày 1/3, không khí tại Hà Nội đặc quánh do bị sương mù bao phủ, tầm nhìn xa giảm. Ảnh: Nhật Sinh.

Cơ quan khí tượng nhận định trong tháng 3, các đợt không khí lạnh tác động đến miền Bắc suy giảm dần về cường độ và tiếp tục có xu hướng lệch đông. Đặc điểm này gây ra tình trạng sương mù, mưa nhỏ rải rác về đêm và sáng sớm.

Nửa đầu tháng, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ duy trì mức nhiệt ổn định ở ngưỡng 17-25 độ C. Riêng ngày 6-7/3, khu vực có thể ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 15 độ C, trời rét về đêm và sáng sớm.

Cùng lúc, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa trái mùa tập trung về chiều tối. Những ngày tới, TP.HCM cùng các tỉnh, thành phố lân cận có nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, một số nơi nắng nóng trên 35 độ C. Chiều tối và đêm, nền nhiệt giảm xuống mức thấp nhất 23-26 độ C.

Nửa cuối tháng 3, nắng nóng có thể gia tăng trên diện rộng, tập trung ở các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ.

Đáng lưu ý, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng cao vào đầu tuần, sau đó giảm dần vào cuối tuần này. Độ mặn tại các khu vực ở mức thấp hơn cùng kỳ năm 2021, riêng một số điểm tại Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu và Kiên Giang ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn.