Miền Bắc sắp nắng nóng diện rộng, Hà Nội 36 độ C

Bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của năm nay, các tỉnh Tây Bắc Bộ sẽ ghi nhận nhiệt độ cao phổ biến 35-38 độ C. Tại Hà Nội, nắng nóng xảy ra cục bộ với mức nhiệt cao nhất 36 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin cảnh báo nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Hiện, vùng áp thấp nóng phía tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông nam.

Ngày 28-29/3, khu vực Tây Bắc và vùng núi phía tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Cao điểm nắng nóng tập trung tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu và vùng núi khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Đến ngày 30/3, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C. Lúc này, các tỉnh Đông Bắc Bộ cũng xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ trong ngày cao phổ biến 35-36 độ C.

Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2021 tại miền Bắc.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ có thể ghi nhận nắng nóng cao điểm, nhiệt độ trên 38 độ C trong hai ngày tới. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo trang dự báo Accuweather, trong hai ngày cuối tuần này (27-28/3), Hà Nội có mức nhiệt dao động 23-27 độ C. Trời nhiều mây và sương mù, thời tiết âm u, tương tự trạng thái những ngày qua.

Tuần tới, Hà Nội ghi nhận mức gia tăng nền nhiệt từ ngày 29/3. Nhiệt độ trong ngày tại thủ đô dao động 23-30 độ C, trời ấm lên đáng kể nhưng vẫn có mưa phùn, mưa rào nên nồm ẩm tiếp diễn.

Cơ quan khí tượng cho biết đến ngày 31/3-1/4, Hà Nội có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Thời gian có mức nhiệt trên 35 độ C kéo dài từ 12h đến 16h chiều. Độ ẩm tương đối thấp, dao động 50-60%.

Những ngày sau đó, nhiệt độ tăng nhanh đáng kể. Đến ngày 31/3, mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội lên tới 35 độ C. Người dân có thể cảm nhận rõ nắng nóng gia tăng, không khí khô ráo hơn, trạng thái nồm ẩm sẽ chấm dứt.

Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo kéo dài đến khoảng ngày 2/4.

Trong bản tin dự báo thời tiết tháng, cơ quan khí tượng cho biết thời kỳ này, không khí lạnh hoạt động giảm dần về tần suất và cường độ. Miền Bắc chuẩn bị bước vào mùa hè.

Trong khi đó, nắng nóng tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm nhiệt. Một số nơi có mưa rào và dông trái mùa. Đến nửa cuối tháng 4, hai khu vực trên sẽ xuất hiện mưa chuyển mùa.

Từ nay đến cuối tháng 4, tổng lượng mưa ở Nam Bộ được dự báo cao hơn 20-40 mm so với cùng kỳ nhiều năm. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình trong vòng một tháng tới ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng thấp hơn cùng kỳ 0,5-1 độ C. Khu vực có thể xuất hiện ít ngày nắng nóng hơn so với trung bình nhiều năm.