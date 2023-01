Miền Bắc rét tăng cường

Đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết miền Bắc chuyển rét sâu về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C. Mưa dông có thể xuất hiện ở vùng núi, trung du.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và rạng sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết), một đợt không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Lúc này, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Đồng thời, vùng núi và trung du ở các khu vực trên khả năng xuất hiện mưa rào rải rác.

Ngày 27/1, Bắc Bộ tiếp tục giảm nhiệt sâu về đêm và sáng sớm khi đồng bằng có nhiệt độ thấp phổ biến 9-12 độ C, vùng núi 6-9 độ C. Khu vực núi cao có nơi dưới 3 độ C, tiếp diễn nguy cơ băng giá, mưa tuyết.

Ban ngày, nhiệt độ ở miền Bắc tăng lên mức cao nhất 19-21 độ C. Trời hửng nắng, độ ẩm giảm gây cảm giác hanh khô và giá buốt. Người dân trải qua ngày đầu đi làm trở lại sau Tết với thời tiết khô ráo.

Đợt rét này khả năng kéo dài đến hết ngày 30/1, sau đó khu vực bước vào giai đoạn tương đối ấm áp do nhiệt độ tăng nhanh.

Dự báo mức nhiệt thấp nhất của một số địa phương trong 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 26/1

(mùng 5 Tết) Ngày 27/1 Ngày 28/1 Ngày 29/1 Ngày 30/1 Ngày 31/1 Ngày 1/2 Hà Nội độ C 14 11 10 9 11 16 16 Lạng Sơn

10 7 7 6 7 14 14 Nghệ An

15 12 9 8 9 18 18

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế rét 14-17 độ C trong 3 ngày tới (27-30/1). Ban ngày, nhiệt độ tăng lên ngưỡng 21 độ C, trời lạnh.

Đáng lưu ý, ngày 27-28/1, mưa dông gia tăng từ Hà Tĩnh đến Bình Định. Ngoài ra, nhiệt độ khu vực Nam Trung Bộ cũng giảm do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Mức nhiệt trong đêm thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết tiếp tục nắng ráo từ nay đến hết tuần. Dù vậy, TP.HCM và một số tỉnh, thành phố lân cận có thể chịu ảnh hưởng của đợt triều cường đầu tiên trong năm gây ngập úng cục bộ.

Trên biển,gần sáng 27/1, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao 1-4 m, biển động mạnh.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng cao 4-6 m, biển động mạnh.

Từ ngày 27/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao 3-5 m.