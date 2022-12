Miền Bắc rét kéo dài

Miền Bắc duy trì trạng thái rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C. Trong khi đó, Trung Bộ trải qua hai đợt mưa lớn liên tiếp vào tuần tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh tăng cường tràn về trong ngày 4/12 và tiếp tục chi phối thời tiết miền Bắc.

Ngày 5/12, Bắc Bộ chìm sâu trong rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng 13-15 độ C, vùng núi 10-13 độ C. Một số khu vực núi cao có thể dưới 5 độ C.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận nền nhiệt 14-17 độ C trong ngày 5/12, giảm 2 độ C so với một ngày trước. Khu vực duy trì trạng thái ngày rét, đêm và sáng sớm rét đậm đến hết ngày 9/12.

Cuối tuần (10-11/12), thời tiết miền Bắc hửng nắng sau chuỗi ngày âm u. Nhiệt độ ở đồng bằng tăng lên ngưỡng 17-22 độ C, rét về đêm và lạnh vào ban ngày. Sau thời điểm này, khu vực bước vào giai đoạn có nhiệt độ chênh lệch lớn giữa ngày và đêm.

Dự báo mức nhiệt thấp nhất của một số địa phương trong 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 5/12 Ngày 6/12 Ngày 7/12 Ngày 8/12 Ngày 9/12 Ngày 10/12 Ngày 11/12 Hà Nội độ C 16 13 15 18 18 18 17 Lạng Sơn

11 9 11 13 14 12 11 Nghệ An

17 18 19 19 20 20 19

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, mưa lớn tiếp diễn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa.

Ngày 4-6/12, lượng mưa phổ biến 100-180 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn tập trung ở các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, trong khi các khu vực còn lại mưa nhỏ và kết thúc sớm hơn.

Đáng lưu ý, ngày 7-9/12, Trung Trung Bộ tiếp tục bước vào đợt mưa mới với tổng lượng phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm.

Do hứng các đợt mưa lớn dồn dập vào tuần tới, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Một số hiện tượng thiên tai có thể xuất hiện như lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Tây Nguyên, nhiệt độ có thể xuống thấp 18-21 độ C vào ban đêm. Trong khi đó, nhiều nơi ở Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều tối trong ngày 7-9/12.

Ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-3 m; biển động mạnh. Vùng biển phía bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 2-3 m, biển động.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Trước diễn biến của đợt mưa lớn tại miền Trung, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có văn bản yêu cầu đơn vị chức năng các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa lên phương án ứng phó với mưa lũ.

Đơn vị chức năng theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân chủ động phòng tránh mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất.