Miền Bắc nồm ẩm suốt tuần

Nồm ẩm quay trở lại miền Bắc khi không khí lạnh suy yếu, độ ẩm tăng cao. Khu vực nhiều khả năng đón đợt nắng nóng mới vào ngày 16/4.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 10/4, nhiệt độ tại Đồng bằng Bắc Bộ tăng khoảng 5 độ C so với một ngày trước, dao động 21-26 độ C. Dù vậy, mưa dông duy trì, độ ẩm cao trên 85% gây ra tình trạng nồm ẩm.

Trạng thái trên có thể kéo dài đến hết ngày 15/4 với nhiệt độ tăng dần qua từng ngày. Thời tiết trong cả tuần ở miền Bắc âm u, mưa phùn, nhiệt độ cao nhất 28 độ C và thấp nhất 21 độ C.

Mưa dông có thể gia tăng và tập trung trong khoảng ngày 13-15/4.

Theo trang Accuweather, Hà Nội khả năng đón đợt nắng nóng mới vào ngày 16/4. Lúc này, nhiệt độ tại thủ đô được dự báo chạm ngưỡng 35 độ C, thời tiết cải thiện khi mưa dông và nồm ẩm chấm dứt.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 10/4: Mưa nhỏ Ngày 11/4: Mưa nhỏ Ngày 12/4: Mưa nhỏ Ngày 13/4: Mưa dông Ngày 14/4: Mưa dông Ngày 15/5: Mưa dông Ngày 16/4: Không mưa Nhiệt độ cao nhất °C 26 27 27 28 27 27 31 Nhiệt độ thấp nhất

21 23 23 24 23 23 24

Tương tự, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế không còn nắng nóng, thay vào đó là mưa nhỏ, sương mù rải rác. Cơ quan khí tượng cho biết khu vực khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn trong các ngày 14-15/4.

Trong khi đó, nắng nóng diện rộng còn duy trì ở Đông Nam Bộ đến hết ngày 15/4. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm dao động 40-55%.

Khoảng thời gian có nắng nóng duy trì từ 11h đến 16h hàng ngày. Nơi thường xuyên ghi nhận mức nhiệt cao nhất khu vực là Biên Hòa (Đồng Nai), Đồng Phú (Bình Phước), Châu Đốc (An Giang)...

Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, người dân đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.