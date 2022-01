Miền Bắc đón nhiều đợt rét trước Tết Nhâm Dần 2022

Tiếp nối đợt rét đang diễn ra, miền Bắc khả năng hứng thêm đợt không khí lạnh mới vào ngày 17/1. Thời tiết mưa rét, sương mù có thể kéo dài 10 ngày tới.

Sáng 13/1, Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ tiếp diễn hình thái thời tiết mưa rét khiến người dân cảm giác lạnh buốt hơn một ngày trước. Lúc 6h, mức nhiệt thấp nhất quan trắc được tại Hà Nội là 13,6 độ C. Các khu vực lân cận dao động 14-15 độ C.

Hiện, miền Bắc chìm sâu trong khối không khí lạnh cường độ ổn định nên trạng thái mưa rét khả năng kéo dài hai ngày tới. Đến ngày 17/1, một đợt không khí lạnh mới tràn về khiến nền nhiệt toàn khu vực giảm sâu.

Sau đó, đợt lạnh mới tiếp tục được tăng cường vào ngày 20/1. Như vậy, một tuần tới, miền Bắc khả năng hứng chịu 2 đợt rét nối nhau.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

14/1: Mưa nhỏ 15/1: Không mưa 16/1: Mưa rào 17/1: Mưa rào 18/1: Mưa nhỏ 19/1: Không mưa 20/1: Mưa phùn Nhiệt độ cao nhất °C 20 22 24 19 19 21 21 Nhiệt độ thấp nhất

15 16 18 15 14 12 14

Theo bản đồ dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội duy trì trạng thái mưa phùn, sương mù và rét trong ít nhất 10 ngày tới. Khu vực miền núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Ngày 13-16/1, nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng 15 độ C, cao nhất 22 độ C. Đến ngày 18/1, nền nhiệt trong ngày tại đồng bằng giảm xuống ngưỡng 13-19 độ C, miền núi có nơi rét hại dưới 12 độ C.

Ngoài ra, từ đêm 15 đến ngày 18/1, miền Bắc khả năng chịu tác động kết hợp của rãnh thấp trong đới gió tây trên cao nên khu vực Tây Bắc và Việt Bắc sẽ mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi cao hơn.

Trong khi đó, Trung Bộ do tác động của không khí lạnh nên ngày 11-13/1 và 18-21/1 có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác, tập trung ở khu vực Trung Trung Bộ.

Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Chuyên gia tiếp tục đưa ra cảnh báo về tình trạng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long khả năng tăng dần ngày 13-20/1.