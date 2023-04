Miền Bắc có nơi 41 độ C, cảnh báo mùa hè khắc nghiệt

Ở giai đoạn đầu hè, một số nơi ở miền Bắc ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C. Chuyên gia cảnh báo nắng nóng xuất hiện sớm báo hiệu mùa hè gay gắt hơn so với năm 2022.

Chiều 19/4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nhiều nơi ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Đáng lưu ý, lúc 13h, kết quả quan trắc cho thấy một số khu vực ghi nhận nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trên 40 độ C. Mức nhiệt này tập trung ở Sơn La, bao gồm: Mường La đạt 41 độ C, Sông Mã và Yên Châu nóng 40,2 độ C...

Đây là mức nhiệt cao nhất ghi nhận được tại khu vực kể từ đầu năm. Nhiều khả năng đây cũng là mức nhiệt cao hiếm gặp ở miền Bắc trong cùng kỳ các năm, do khu vực vẫn đang ở giai đoạn giao mùa xuân hè.

Trong khi đó tại miền Trung, nhiều nơi cũng ghi nhận mức nhiệt cao trên 39 độ C hôm nay, bao gồm: Tương Dương nóng 39,9 độ C; Tây Hiếu và Con Cuông (Nghệ An) 39 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,1 độ C; Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 39,7 độ C...

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ ngày 21/4, nắng nóng mở rộng ra khu vực Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Lúc này, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng trên diện rộng với trọng tâm vẫn nằm ở khu vực Sơn La, Hòa Bình.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây đến hết ngày 20/4. Sau đó, khu vực đón nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C trong các ngày 21-23/4.

Từ ngày 24/4, trạng thái nóng bức giảm dần khi nền nhiệt toàn khu vực hạ nhanh xuống ngưỡng 30-32 độ C.

Dự báo mức nhiệt cao nhất của một số địa phương trong 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 20/4 Ngày 21/4 Ngày 22/4 Ngày 23/4 Ngày 24/4 Ngày 25/4 Ngày 26/4 Hà Nội độ C 35 36 37 35 30 24 27 Sơn La

38 38 38 37 34 26 29 Nghệ An

38 39 39 38 35 26 27

Trong báo cáo tham luận trước thềm hội nghị toàn quốc về phòng chống thiên tai sẽ diễn ra chiều 20/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết hiện tượng ENSO đang dần chuyển sang trạng thái trung tính từ tháng 4 đến tháng 6.

Sau đó, nửa cuối năm nay, ENSO chuyển sang pha nóng. El Nino (hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt trung tâm Thái Bình Dương) vì thế khả năng được thiết lập trở lại và có thể kéo dài sang năm 2024.

Cùng với sự xuất hiện sớm của nắng nóng trong thời gian qua, các chuyên gia dự báo mùa hè năm nay ở miền Bắc khả năng gay gắt và có nhiều ngày nắng nóng hơn so với năm 2022.

Trong các tháng mùa mưa bão, lượng mưa ở Bắc Bộ có xu hướng thấp hơn đến xấp xỉ trung bình nhiều năm; ít khả năng xuất hiện mưa to vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6.

Bão và áp thấp nhiệt đới được dự báo xuất hiện trên Biển Đông từ khoảng nửa cuối tháng 6. Trong năm nay, số lượng các hình thái cực đoan hoạt động trên Biển Đông có thể xấp xỉ trung bình nhiều năm với 11-13 cơn, trong đó 5-7 cơn ảnh hưởng đến đến liền.

Đáng lưu ý, mùa bão năm nay khả năng tập trung từ tháng 8 đến tháng 10 và giảm dần vào tháng 11.

Ngày 21-24/3, đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm nay xảy ra ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C. Nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ vượt giá trị kỷ lục cùng thời kỳ, cụ thể: Kim Bôi (Hòa Bình) nóng 41,4 độ C; Con Cuông (Nghệ An) 40,4 độ C...