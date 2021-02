Miền Bắc chuyển lạnh kèm mưa nhỏ

Đợt không khí lạnh mới tràn xuống khiến miền Bắc xuất hiện mưa nhỏ. Dù vậy, thời tiết ban ngày tại khu vực không thay đổi nhiều, chỉ rét về đêm và sáng sớm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta và chuẩn bị ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ.

Chiều tối và đêm nay (26/2), không khí lạnh sẽ tác động đến miền núi phía đông bắc, gây mưa. Gần sáng 27/2, không khí lạnh lan rộng khiến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ.

Đồng thời, các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Đây là mức nhiệt tối thấp về đêm và sáng sớm. Ban ngày, nhiệt độ vẫn ở ngưỡng 19-21 độ C, trời lạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định các tỉnh Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết ban đêm chỉ chuyển lạnh. So với những ngày trước đó, mức giảm nhiệt của đợt lạnh này không đáng kể.

Không khí lạnh chỉ gây giảm nhiệt về đêm và sáng sớm cho miền Bắc, nhiệt độ ban ngày vẫn ở ngưỡng se lạnh là 20-24 độ C. Ảnh: Duy Hiệu.

Hà Nội sẽ ghi nhận mức giảm nhiệt thấp nhất của đợt lạnh này vào đêm 27/2. Mức nhiệt tối thấp tại thủ đô là 16 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Trong khi đó, theo trang dự báo Accuweather, thời tiết Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ những ngày tới không thay đổi nhiều. Nền nhiệt khu vực giảm so với trước đó, nhưng vẫn ở ngưỡng 20-26 độ C. Với mức nhiệt này, người dân chỉ cảm thấy lạnh về đêm và sáng sớm.

Tác động chủ yếu của đợt không khí lạnh lần này là gây mưa cho miền Bắc. Tại Hà Nội, mưa xuất hiện vào sáng 27/2 nhưng chỉ rải rác và không kéo dài. Trong hai ngày tới, thời tiết khu vực được dự báo âm u, nhiều mây với độ ẩm trên 60%.

Về diễn biến thời tiết từ nay đến giữa tháng 3, cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh thời kỳ này có cường độ trung bình đến yếu và lệch về phía đông nên không gây giảm nhiệt nhiều. Bắc Bộ ít khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại.

Ngoài ra, từ đêm 26/2, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Phía bắc Vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,5-2,5 m.

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh và gió mạnh, sóng lớn trên biển, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Các địa phương duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.