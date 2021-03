Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng

Kết thúc đợt rét, một số nơi ở Tây Bắc khả năng bắt đầu đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay vào 27/3. Lúc này, những nơi khác ở miền Bắc cũng khô ráo hơn, thời tiết oi nóng.

Ngày 26/3, không khí lạnh bắt đầu suy yếu khiến các tỉnh miền Bắc duy trì trạng thái sương mù, mưa nhỏ về đêm và sáng. Nhiệt độ nhiều nơi ở ngưỡng 20-23 độ C, cao hơn hai ngày qua. Độ ẩm gia tăng khiến tình trạng nồm ẩm tiếp diễn.

Tuy nhiên, thời tiết khu vực khả năng được cải thiện đáng kể từ ngày 27/3. Lúc này, vùng áp thấp nóng phía tây bắt đầu xuất hiện khiến một vài nơi ở Tây Bắc Bộ có nắng nóng. Trong 2 ngày cuối tuần, Điện Biên và Sơn La có mức nhiệt cao nhất 32-34 độ C, một số nơi 35 độ C, chạm ngưỡng nắng nóng.

So với những ngày trước đó, khu vực Tây Bắc tăng nhiệt đáng kể, không khí oi nóng, khô ráo. Nắng sẽ xuất hiện từ sáng sớm và kéo dài đến cuối giờ chiều. Thời điểm nóng nhất trong ngày là 12h-15h. Ngoài ra, người dân cần lưu ý hiện tượng mưa dông có thể xuất hiện bất chợt sau thời điểm nắng nóng.

Đến ngày 30/4, nắng nóng mở rộng khắp Tây Bắc. Chiều tối và đêm, mưa dông xuất hiện vài nơi. Trạng thái này được dự báo kéo dài đến ngày 2/4. Như vậy, sau thời kỳ đông xuân, đây sẽ là đợt nắng nóng đầu tiên tại miền Bắc trong năm nay.

Nhiều nơi ở Tây Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng từ ngày 27/3. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong khi đó, các tỉnh Đông Bắc Bộ có nắng nóng muộn hơn do vùng áp thấp nóng phía tây chưa thể tác động. Những ngày tới, khu vực cũng tăng nhiệt nhưng chỉ đạt ngưỡng cao nhất 26-28 độ C. Thời tiết ấm áp, độ ẩm cao, nồm ẩm kéo dài.

Theo trang dự báo Accuweather, trong hai ngày cuối tuần này (27-28/3), Hà Nội có mức nhiệt dao động 23-27 độ C. Trời nhiều mây và sương mù, thời tiết âm u, tương tự trạng thái những ngày qua.

Từ ngày 29/3, tình trạng này sẽ được cải thiện khi nắng xuất hiện. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô trong tuần tới có thể đạt ngưỡng 30-33 độ C, người dân bắt đầu cảm nhận rõ trạng thái oi nóng, khô ráo hơn.

Trong bản tin dự báo thời tiết tháng, cơ quan khí tượng cho biết thời kỳ này, không khí lạnh hoạt động giảm dần về tần suất và cường độ. Miền Bắc chuẩn bị bước vào mùa hè.

Trong khi đó, nắng nóng tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm nhiệt vào cuối tuần này. Một số nơi có mưa rào và dông trái mùa. Đến nửa cuối tháng 4, hai khu vực trên sẽ xuất hiện mưa chuyển mùa.

Từ nay đến cuối tháng 4, tổng lượng mưa ở Nam Bộ được dự báo cao hơn 20-40 mm so với cùng kỳ nhiều năm. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình trong vòng 1 tháng tới ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng thấp hơn cùng kỳ 0,5-1 độ C. Khu vực có thể xuất hiện ít ngày nắng nóng hơn so với trung bình nhiều năm.