MG sắp ra mắt SUV hybrid mới tại Thái Lan

Tại Thái Lan, MG VS HEV có giá dự kiến không quá 1 triệu baht. Do được định vị nằm giữa ZS và HS, giá bán của MG VS HEV sẽ cao hơn mức 799.000 baht (tương đương 512,5 triệu đồng) của MG ZS bản cao nhất và thấp hơn mức 939.000 baht (tương đương 602,2 triệu đồng) của MG HS 1.5 Turbo.