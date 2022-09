'Metrosexual' - khi đàn ông biết làm đẹp

Metrosexual lần đầu được sử dụng vào năm 1994 và được American Dialect Society bình chọn là từ của năm 2003.

Metrosexual /ˌmet.rəʊˈsek.ʃu.əl/ (danh từ): Tạm dịch: Trai phố.

Định nghĩa:

Oxford Dictionary định nghĩa metrosexual là nam thanh niên sống ở thành thị, có quan điểm chính trị tự do, quan tâm đến thời trang và có gu thẩm mỹ tinh tế.

Khái niệm metrosexual lần đầu được nhà báo người Anh Mark Simpson sử dụng vào năm 1994. Từ này sử dụng tiền tố "metro", bắt nguồn từ metropolis (nghĩa là đô thị).

Cách sử dụng tiền tố nhằm nói rằng những chàng trai phố điển hình là người có tiền tiêu, sống gần các cửa hàng, câu lạc bộ hiện đại nên anh ta có thể chú ý đến việc làm đẹp bản thân.

Đến năm 2003, metrosexual trở thành một thuật ngữ thông dụng và được American Dialect Society bình chọn là từ của năm.

Ứng dụng của metrosexual trong tiếng Anh:

- My "metrosexual" husband has so many shirts that he needs more wardrobe space.

Dịch: Ông chồng "trai phố" của tôi có rất nhiều áo sơ mi nên anh ấy cần thêm nhiều chỗ trống trong tủ quần áo.

- As a true metrosexual, Brad buys fresh flowers every week to brighten up the apartment.

Dịch: Là một trai phố thực thụ, Brad mua hoa tươi mỗi tuần để căn hộ sáng sủa hơn.