Meta đã chi 26,8 triệu USD để bảo vệ Mark Zuckerberg

Số tiền mà Meta chi ra để đảm bảo an toàn cho CEO vượt xa nhiều công ty công nghệ lớn khác.

Theo báo cáo của Meta gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), công ty này đã chi 26,8 triệu USD để bảo vệ CEO Mark Zuckerberg và gia đình ông trong năm 2021, tăng 6% so với năm 2020.

Cụ thể, Meta chi 15,2 triệu USD để thanh toán các hoạt động liên quan đến an ninh và đảm bảo an toàn cho CEO Mark Zuckerberg. Chi phí này bao gồm thuê lực lượng an ninh tại nhà riêng và đi theo trong những chuyến du lịch cá nhân.

Bên cạnh đó, Meta phải chi thêm khoảng 10 triệu USD cho các hoạt động bảo vệ gia đình của Zuckerberg và 1,6 triệu USD cho việc đi lại, cụ thể là sử dụng máy bay riêng.

Mark Zuckerberg cần rất nhiều nhân viên an ninh để bảo vệ mình. Ảnh: Getty.

Số tiền ngày càng tăng cao phản ánh việc CEO của Meta có xu hướng đi lại nhiều hơn, cũng như bản thân Zuckerberg cảm thấy bất an nên cần tăng cường an ninh cá nhân, theo Bloomberg.

Số tiền kể trên nằm trong mức phúc lợi của Zuckerberg. Ông chỉ nhận mức lương 1 USD tượng trưng hàng năm cũng như không sở hữu cổ phiếu thưởng. Điều này giúp CEO Meta tránh được các khoản thuế thu nhập liên quan.

Giám đốc vận hành Sheryl Sandberg của Meta cũng có mức chi phí an ninh khá cao, với 9 triệu USD . Tuy vậy, con số chỉ bằng khoảng 1/3 so với số tiền dành cho Zuckerberg.

Chi phí an ninh cho Mark Zuckerberg trong năm 2021 cao hơn nhiều lần so với các CEO của những công ty công nghệ lớn. Lãnh đạo của nhiều công ty công nghệ lớn khác như Sundar Pichai (CEO Google), Evan Spiegel (CEO Snapchat), Larry Ellison (CEO tập đoàn Oracle) và Jeff Bezos (người sáng lập Amazon) đều không dành nhiều tiền cho hoạt động an ninh cá nhân. Đa số đều chỉ bằng 7-17% so với Mark Zuckerberg. Trong khi đó, chi phí đảm bảo an ninh cho CEO Tesla Elon Musk lại không có con số cụ thể.