Mệt mỏi với MU, Hoàng thân Qatar có thể chuyển sang Tottenham

Truyền thông Anh cho biết Tiểu vương Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani có thể chuyển sang thâu tóm Tottenham nếu kế hoạch mua lại MU đổ vỡ.

Quá trình đổi chủ tại MU chưa đến hồi kết.

ESPN cho biết giới chủ Qatar rất muốn để lại tầm ảnh hưởng ở Premier League. Họ đặt trọng tâm vào việc sở hữu một đội bóng ở giải đấu cấp cao nhất xứ sương mù. MU được xem là CLB lý tưởng để gây dựng tiếng vang. Tuy nhiên, việc sở hữu "Quỷ đỏ" gặp nhiều trở ngại vì sự chậm chạp của nhà Glazer.

Nếu mọi thứ không thuận lợi, người Qatar sẽ chuyển hướng sang Tottenham, một CLB cũng danh tiếng và đóng trụ sở tại London, thành phố lớn và có ảnh hưởng hơn Manchester.

Truyền thông Anh cho biết Sheikh Jassim đã bước vào vòng đàm phán độc quyền với nhà Glazer. Trong khi đó, giới chuyên môn đánh giá cơ hội sở hữu "Quỷ đỏ" của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe ngày càng thấp đi. Theo MEN, Sir Jim Ratcliffe được cho đã "mất niềm tin" vào hy vọng giành chiến thắng trong cuộc đấu với Sheikh Jassim. Nguyên nhân chủ yếu do quá trình này đang kéo dài quá mức.

Phía Sheikh Jassim vẫn giữ nguyên ý định thâu tóm 100% cổ phần của CLB. Còn Sir Jim Ratcliffe muốn mua khoảng 51% cổ phần của "Quỷ đỏ" và có khả năng sẽ giữ lại cho gia đình Glazer 20% cổ phần.

Reuters đưa tin Sheikh Jassim đã thành lập một công ty mang tên Nine Two Holdings Ltd tại Vương quốc Anh vào ngày 15/6. Động thái này mở đường cho việc Hoàng gia Qatar tiếp quản MU trong thời gian tới.

Tuy nhiên hôm 16/6, Times tiết lộ vụ MU đổi chủ cần một thời gian dài nữa mới kết thúc. Theo đó, quá trình rất khó có thể hoàn tất trước khi mùa giải Premier League 2023/24 khởi tranh. Daily Mail khẳng định mất thêm 8 đến 12 tuần để quy trình phê duyệt hoàn tất trước khi thỏa thuận chính thức được thông qua.

Động thái này gây ảnh hưởng đến kế hoạch chuyển nhượng của MU ở mùa hè này. HLV Erik ten Hag cũng tỏ ra không hài lòng khi quá trình đổi chủ chậm chạp.

Luke Shaw: 'MU chắc chắn có chữ ký lớn hè này' Hậu vệ trái tuyển Anh khẳng định Man United sẽ đầu tư mạnh ở kỳ chuyển nhượng hè 2023 để hướng đến mục tiêu vô địch Premier League và Champions League.