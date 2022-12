Messi trong hành trình từ ghét đến yêu của CĐV Argentina

Graciela Mochkofsky, cây viết của The New Yorker, trưởng khoa tại Trường Cao học Báo chí Craig Newmark (CUNY), thú nhận rằng cô đã ngủ trong suốt trận đấu đầu tiên của Argentina tại World Cup 2022.

Khi thức dậy vào lúc 6h30 sáng hôm sau, Mochkofsky thấy chồng và cậu con trai im lặng, dán mắt vào màn hình TV một cách kỳ lạ.

"Điều không thể đã xảy ra: Argentina, đất nước của chúng tôi, thua tuyển Saudi Arabia. Tôi biết rằng mọi người dân ở Argentina đều có chung cảm giác buồn bã và mọi thị trấn trên đất nước cũng chìm trong nỗi buồn suốt cả ngày hôm đó", Mochkofsky nói về "cơn địa chấn" đầu tiên tại World Cup năm nay.

Nhưng 4 ngày sau, trong trận đấu với tuyển Mexico, khi Lionel Messi ghi bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 64, chồng và con trai Mochkofsky hò reo vui sướng.

Trên màn hình TV, Messi chạy về phía khán đài phủ màu xanh và trắng của cổ động viên Argentina với hai cánh tay dang rộng, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Các đồng đội chạy đến ăn mừng cùng tiền đạo số 10, trong khi những người hâm mộ cuồng nhiệt đã rơi nước mắt.

Sau khi giúp tuyển Argentina vượt qua vòng bảng khó khăn, Messi tiếp tục tỏa sáng, ghi thêm một bàn trong chiến thắng 2-1 trước tuyển Australia ở vòng 16 đội.

Messi, một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc, đã giành được 35 danh hiệu lớn cho Barcelona, ​​câu lạc bộ anh gắn bó trong nhiều năm, trước khi gia nhập Paris Saint-Germain.

Tiền đạo sinh năm 1987 còn giành được 7 Quả bóng vàng, danh hiệu quốc tế được trao cho cầu thủ bóng đá xuất sắc của năm, san bằng thành tích của "Vua bóng đá" Pele.

Tuy vậy, Messi chưa bao giờ cùng tuyển Argentina vô địch World Cup.

World Cup 2022 là lần thứ 5 Messi tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh và có thể là cơ hội cuối cùng để anh hoàn thành mong ước mang cúp về nhà cho cổ động viên xứ Tango.

Trong quá khứ, nhiều người Argentina cho rằng Messi không đủ cố gắng, không đủ tận tâm với đội tuyển quốc gia.

The Last Cup, podcast mới trên NPR/Futuro Media của nhà báo người Mỹ gốc Argentina Jasmine Garsd, phản bác lại rằng chức vô địch cho tuyển Argentina có thể là giấc mơ của Messi kể từ khi anh rời quê hương, chuyển tới châu Âu vào năm 2001.

Sinh ra trong gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Rosario, thành phố lớn thứ ba của Argentina, Messi bộc lộ tài năng bóng đá từ rất sớm. Salvador Ricardo Aparicio, huấn luyện viên câu lạc bộ ở Rosario, vẫn nhớ hình ảnh nhỏ bé, rụt rè nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, đầy nhiệt huyết của Messi lúc nhỏ.

13 tuổi, Messi được tuyển trạch viên của Barcelona mời đến Tây Ban Nha. Điều quan trọng là câu lạc bộ đồng ý trả tiền điều trị bệnh chậm phát triển cho Messi. Đó là vào đầu năm 2001, thời điểm kinh tế, chính trị bất ổn dẫn đến những cuộc biểu tình đẫm máu ở Argentina.

Cuối cùng, gia đình quyết định Messi và cha sẽ tới Tây Ban Nha, trong khi mẹ và ba anh chị em của anh ở lại Rosario.

Vài năm sau, Messi nhanh chóng trở thành ngôi sao bóng đá ở Tây Ban Nha, nhưng vẫn chưa được biết đến ở quê nhà.

16 tuổi, Messi trở lại Argentina và khoác áo đội U17. Trong trận giao hữu với Paraguay, Messi khiến cổ động viên nhà kinh ngạc khi ghi bàn thắng đẹp mắt.

Nhiều người phấn khích với suy nghĩ Argentina đã tìm thấy Diego Maradona tiếp theo. Trong khi số khác cho rằng không thể so sánh Messi với cầu thủ vĩ đại nhất của xứ Tango.

Maradona, người đã qua đời vào năm 2020, mang về hết chiến thắng này đến chiến thắng khác và quan trọng nhất là ông đã cùng Argentina giành chức vô địch World Cup năm 1986. Còn thành tích của Messi ở thời điểm đó vẫn chỉ gói gọn ở Barcelona.

Không chỉ vậy, phong cách chơi bóng của Messi cũng gây tranh cãi.

Gerardo Salorio, huấn luyện viên của Messi ở đội U20 Argentina, nói: "Cậu ấy đã chơi như khi ở Tây Ban Nha. Khi để mất bóng, cậu ấy hành động như thể đó không phải là vấn đề. Tôi đã phải nói với Messi: 'Ở đây, nếu bạn không chạy, họ sẽ giết bạn. Nếu bạn không chạy và ghi bàn, mọi người sẽ khó chịu với bạn'".

Dù phần còn lại của thế giới coi Messi là cầu thủ thiên tài, các nhà bình luận và người hâm mộ địa phương đã nói anh "không còn là người Argentina nữa".

Đám đông trên khán đài từng hô vang "Diego, Diego" để chế nhạo Messi. "Maradona là người hùng bất tử của chúng tôi, người không chỉ mang đến cho Argentina chức vô địch World Cup, mà còn làm được điều đó bằng cách đánh bại tuyển Anh", Ezequiel Fernández Moores, nhà báo thể thao, nói.

"Maradona không chỉ là một cầu thủ bóng đá. Còn Messi thì chỉ muốn trở thành một cầu thủ bóng đá".

Sau khi đá hỏng quả phạt đền quyết định trong trận chung kết Copa America 2016, Messi tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina. "Như đã nói trước đây, tôi đã chơi 4 trận chung kết. Đó là điều tôi khao khát nhất nhưng không thể đạt được. Với tôi, mọi chuyện đã kết thúc".

Bất chấp việc cổ động viên nhà chỉ trích Messi trong nhiều năm, thông báo giã từ này vẫn gây chấn động cả nước.

Những đứa trẻ khóc lóc đã đăng clip lên mạng xã hội xin anh ở lại. Các nhà bình luận xin lỗi vì từng quá gay gắt.

"Chú Leo, tên cháu là Santi. Cháu muốn nói với chú rằng cháu cũng từng sút hỏng một quả phạt đền. Tất nhiên nó thật buồn. Nhưng trong bóng đá, chúng ta luôn có cách để phục thù. Và cháu tin rằng chú sẽ phục thù được. Chú sẽ giành được chiếc cúp tiếp theo. Tất cả những gì cháu muốn là chú hãy quay trở lại Argentina", một fan nhí viết.

Messi đã làm được điều đó. Ngày 10/7/2021, Argentina giành chức vô địch Copa America, sau khi đánh bại Brazil với tỷ số 1-0 ở trận chung kết. Đó là một chiến thắng tuyệt vời, không chỉ vì Argentina đã không giành được danh hiệu này trong suốt 28 năm, mà còn vì trận đấu diễn ra ở sân vận động Maracana, "ngôi đền linh thiêng" của bóng đá Brazil.

Messi không ghi bàn, nhưng anh là đội trưởng. Khi trận đấu kết thúc, nhà báo Fernández Moores kể rằng máy quay ngay lập tức tập trung vào Messi và các cầu thủ Argentina, từng người từng người một, nói với anh: "Chúng ta đã làm được điều đó vì anh, Leo".

Cuối cùng Messi giành được chiến thắng khi khoác áo đội tuyển Argentina, nhưng quan trọng hơn, cổ động viên trong nước đã tận mắt chứng kiến nỗi đau của anh.

"Tất cả nỗi thống khổ mà anh ấy phải gánh chịu vì không thể mang về chiến thắng cho Argentina đã được biểu lộ ra cho mọi người thấy, khi anh ấy bắt đầu khóc. Đối với những cổ động viên luôn muốn 'một Messi người Argentina', cuối cùng họ đã có được", Fernández Moores nói.

Nhưng ngay sau Copa America, cổ động viên lại bắt đầu mơ về World Cup 2022, danh hiệu duy nhất Messi còn thiếu trong màu áo quốc gia khi so sánh với huyền thoại Maradona.

Sky Sports cho rằng đội hình "Albiceleste" năm nay đủ mạnh để góp mặt ở trận chung kết. Nhưng trên hết, đó là một đội bóng đoàn kết và rất khao khát chiến thắng.

Nhà báo Graciela Mochkofsky nói thêm cả đội không chỉ chiến đấu để giành cúp mang về Argentina, mà còn muốn nỗ lực vì Messi.

"Sự hiện diện của anh ấy bây giờ rất quan trọng về mặt tinh thần đối với đội bóng và đối với đất nước, đến nỗi Lionel Scaloni, huấn luyện viên tuyển Argentina, đã nói rằng ông ấy sẽ không rút Messi khỏi sân, trừ khi chính tiền đạo này yêu cầu", Mochkofsky viết.

Còn Fernández Moores, nhà báo Argentina đang ở Qatar để theo dõi kỳ World Cup thứ 9 của mình, chia sẻ: "Đột ​​nhiên, giờ đây chúng tôi muốn vô địch World Cup không chỉ cho Argentina mà chúng tôi muốn giành nó cho Messi. Có người từng nói với tôi rằng nếu Messi không bao giờ vô địch, hãy tẩy chay World Cup".

