Messi tạo cơn sốt trước chung kết World Cup 2022

Theo Marca, tất cả cửa hàng Adidas tại Bueno Aires, Madrid, Doha, Tokyo... đã hết sạch mẫu áo đấu tuyển Argentina số 10 và in tên Messi. Mọi sản phẩm không phân biệt dành cho nam hay nữ, từ nhỏ đến lớn nhất đều đã “cháy hàng”.

Việc Argentina góp mặt tại chung kết đã khiến doanh số bán áo đấu, một trong những sản phẩm bán chạy nhất mỗi kỳ World Cup tăng trưởng mạnh. “Albiceleste” cũng là đội tuyển duy nhất mang thương hiệu của Adidas góp mặt tại vòng tứ kết và bây giờ là trận chung kết.

Theo thống kê, ngoài Argentina, không có đội tuyển quốc gia nào được Adidas tài trợ trang phục, có sức ảnh hưởng tương tự trên toàn thế giới. Hãng thời trang thể thao Đức đang làm việc không ngừng nghỉ để áo đấu tuyển Argentina sẽ có mặt trên các kệ hàng sớm nhất có thể.

Ngoài ra, Adidas còn đang lên kế hoạch cho phiên bản áo đấu đặc biệt, dành riêng cho Messi nếu cầu thủ này giành cúp vàng thế giới. Đó có thể sẽ là những mặt hàng bán chạy như áo phông, cốc, ba lô… có in câu nói của Messi với tiền đạo Wout Weghorst sau trận tứ kết giữa Argentina và Hà Lan: "Nhìn gì, thằng ngốc kia? Biến đi".

Messi đang ở rất gần cơ hội giành chiếc cúp vàng thế giới đầu tiên trong sự nghiệp. “La Pulga” cùng tuyển Argentina sẽ đối đầu Pháp trong trận chung kết World Cup 2022 lúc 22h ngày 18/12 (giờ Việt Nam).

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019