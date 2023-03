Messi tặng 35 iPhone mạ vàng cho nhân viên và đồng đội

Lionel Messi đã chi ra 210.000 USD để mua 35 chiếc iPhone mạ vàng 24 cara cho đội hình tuyển Argentina vô địch cũng như các nhân viên hỗ trợ cho "La Albiceleste" trên hành trình tại Qatar. Mỗi chiếc điện thoại đều có khắc tên cầu thủ, số áo kèm logo tuyển Argentina.

Ole tiết lộ số điện thoại kể trên đã được giao đến căn hộ của Messi ở Paris (Pháp) từ hôm 25/2. Leo lên kế hoạch trao quà cho các đồng đội và nhân viên của tuyển Argentina trong lễ ăn mừng danh hiệu FIFA The Best 2023. Chân sút sinh năm 1987 vừa nhận giải thưởng cá nhân cao quý của FIFA cũng tại Paris hôm 28/2.

Ben Lyons, doanh nhân được cho đã hỗ trợ Messi trong việc mua điện thoại, tiết lộ: "Leo liên lạc với chúng tôi vài tháng sau trận chung kết World Cup 2022. Cậu ấy muốn một món quà đặc biệt cho tất cả cầu thủ và nhân viên tuyển Argentina để ăn mừng chiến thắng nhưng không muốn món quà thông thường là đồng hồ. Vì vậy, tôi đã đề xuất những chiếc iPhone mạ vàng được khắc tên của họ, và anh ấy thích ý tưởng này".

Messi không phải cầu thủ duy nhất từng tặng điện thoại cho đồng đội và nhân viên ở CLB hoặc ĐTQG. Năm 2017, cựu danh thủ Kaka tiết lộ Cristiano Ronaldo từng mua 15 chiếc iPhone để tặng cho các nhân viên làm việc ở Real Madrid.

Trước khi chia tay Manchester City, bạn thân của Messi, Sergio Aguero cũng tặng đồng hồ và điện thoại cho các nhân viên ở CLB nước Anh. Thậm chí cựu danh thủ Argentina khi đó còn tặng chiếc một chiếc xe hơi đắt tiền cho người may mắn theo hình thức bốc thăm trúng thưởng.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

