Messi có bạn chung phòng trước chung kết World Cup 2022

Theo Marca, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina, ông Claudio Tapia đã đề nghị Sergio Aguero ở lại đại bản doanh của tuyển Argentina trước chung kết World Cup 2022. Theo đó, "El Kun" sẽ ở chung phòng với người bạn thân Lionel Messi.

Từ khi còn là cầu thủ của các đội trẻ Argentina, Messi và Aguero luôn ở chung phòng. Tuy nhiên, khi "El Kun" đột ngột giải nghệ vì bệnh tim vào năm ngoái, "El Pulga" đã quyết định ở một mình khi dự World Cup 2022. Mối quan hệ giữa Aguero và Messi thân thiết đến nỗi, tiền đạo của PSG đã không cho ai dùng chung phòng mỗi khi lên tuyển.

Messi từng tiết lộ cảm thấy buồn bởi trong quãng thời gian làm nghĩa vụ quốc gia, anh không còn người trò chuyện, tâm sự trước khi chìm vào giấc ngủ.

Trước đó, người hâm mộ bất ngờ khi thấy Sergio Aguero tham gia buổi tập cùng đội tuyển Argentina. Đây là hành động đáng trân trọng của ông Claudio Tapia và ban huấn luyện "Albicelestes". Nếu không có sự cố vào năm ngoái, Aguero nhiều khả năng vẫn là thành viên đội tuyển quốc gia dự World Cup 2022.

Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá Argentina còn mời cả Nicolas Gonzalez, Giovani Lo Celso và Joaquin Correa trở lại Qatar. Đây là 3 tuyển thủ phải rời World Cup 2022 vì chấn thương.

