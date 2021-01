Mercedes-Benz tăng giá nhiều mẫu xe tại Việt Nam

Mercedes-Benz C-Class hiện được phân phối với 3 phiên bản. Trong khi C 180 vẫn giữ nguyên mức giá 1,4 tỷ đồng , C 200 Exclusive có giá mới 1,7 tỷ đồng , tăng 10 triệu đồng so với năm 2020. Phiên bản cao cấp nhất C 300 AMG được niêm yết 1,97 tỷ đồng , tăng 30 triệu đồng.