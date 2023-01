Cục diện phòng vé Việt đổi chiều sau kỳ nghỉ lễ dịp Tết Dương lịch 2023. "Mèo đi hia" vượt "Thanh Sói" để giữ vị trí thứ hai bảng tổng sắp doanh thu.

Tối 2/1, kết thúc kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2023, top 7 bảng tổng sắp doanh thu của phòng vé Việt có nhiều sự thay đổi.

Bom tấn Avatar: The Way of Water vẫn độc tôn ở vị trí top 1 phòng vé Việt với doanh thu ghi nhận hơn 228 tỷ đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam). Tính đến thời điểm hiện tại, tác phẩm của James Cameron là một trong ba phim có doanh thu cao nhất Việt Nam, cùng với Bố già và Avengers: Endgame.

Bộ phim Puss in Boots: The Last Wish (tựa Việt: Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng) vượt mặt Thanh Sói: Cúc dại trong đêm để giữ vị trí thứ hai bảng tổng sắp doanh thu với gần 22 tỷ đồng .

Thanh Sói đạt doanh thu hơn 15 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu. Ảnh: ĐPCC.

Đứa con tinh thần của Ngô Thanh Vân hiện ghi nhận mức doanh thu hơn 15 tỷ đồng , với số suất chiếu và số vé bán ra đều kém xa Mèo đi hia.

Đáng chú ý, Đảo độc đắc đã mất vị trí top 3 sau kỳ nghỉ lễ. Hiện bộ phim của Lê Bình Giang đứng ở vị trí thứ 5 và có doanh thu hơn 10 tỷ đồng .

Thành tích của Thanh Sói và Đảo độc đắc - hai phim Việt được kỳ vọng dịp cuối năm - kém khả quan.

Thanh Sói có mức kinh phí đầu tư công bố hơn 46 tỷ đồng . Tuy nhiên, với mức doanh thu hơn 15 tỷ đồng 10 ngày công chiếu, bom tấn hành động của Việt Nam trong năm 2022 chắc chắn lỗ nặng khi rời rạp.

Phim kinh dị Đảo độc đắc với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ như Trần Phong, Tiểu Vy, Sam, Phương Lan, Trần Nghĩa, Minh Dự... Phim đậm tính giải trí nhưng kịch bản sơ sài, nhiều lỗ hổng.

Đảo độc đắc có sự góp mặt của dàn cast trẻ như Tiểu Vy, Sam, Trần Phong... Ảnh: ĐPCC.

Khi phân tích thất bại của Thanh Sói, chuyên gia truyền thông Nguyễn Phong Việt viện dẫn trường hợp của Hai Phượng để so sánh. Anh nói với Zing phim Hai Phượng thành công, lập kỷ lục doanh thu khi chạm đến trái tim khán giả về câu chuyện tình mẫu tử, bên cạnh những màn hành động đẹp mắt.

Trong khi đó, phần tiền truyện của Hai Phượng lại tập trung khai thác câu chuyện về các băng đảng và thanh trừng trong thế giới ngầm, vốn xa lạ với số đông khán giả Việt. Tác phẩm mãn nhãn hành động nhưng lại thiếu đi thông điệp ý nghĩa, cảm xúc trọn vẹn đủ để khiến khán giả có thể mạnh dạn bỏ tiền mua vé xem phim Việt.