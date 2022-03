Mèo Đi Hia trở lại màn ảnh rộng sau 11 năm

Bộ phim “Puss in Boots: The Last Wish”, tác phẩm mới nhất thuộc vũ trụ hoạt hình về chằn tinh Shrek, đã tung trailer đầu tiên.

Ngày 16/3, hãng DreamWorks đã tung trailer đầu tiên cho tác phẩm hoạt hình Puss in Boots: The Last Wish. Đây là chuyến phiêu lưu đầu tiên diễn ra trong vũ trụ điện ảnh về chằn tinh Shrek sau 11 năm kể từ Puss in Boots (2011). Vai Mèo Đi Hia (Puss) tiếp tục do tài tử Antonio Banderas lồng tiếng.

Trailer bắt đầu bằng cảnh Puss chiến đấu chống lại quái vật cây khổng lồ và nhanh chóng hạ gục đối thủ. Không may, trong lúc mải ba hoa chích chòe với dân làng, mèo ta bị chiếc chuông khổng lồ rớt trúng người mà mất mạng.

Cảnh tiếp theo, bác sĩ thú y cảnh báo Puss chú đã dùng hết tám trong số chín mạng và chỉ còn một cơ hội sống cuối cùng. Nếu Mèo Đi Hia mất mạng một lần nữa, chú sẽ thực sự phiêu diêu cực lạc. Chỉ còn một cơ hội sống, Puss sẽ học được cách thận trọng hơn hay vẫn tiếp tục liều lĩnh bạt mạng?

Xuất hiện ở nửa sau của trailer, cô gái tóc vàng và ba con gấu dường như muốn tìm Puss để tính sổ. Ảnh: DreamWorks.

Trong đoạn giới thiệu, khán giả cũng được tái ngộ Kitty Softpaws, nàng mèo mà Puss mê như điếu đổ từ phần phim năm 2011. Nhân vật tiếp tục do Salma Hayek lồng tiếng. Kitty đã nói với Puss: “Anh chỉ còn một mạng, chính vì thế nó mới trở nên đặc biệt”. Cuối trailer, hai chú mèo đã có màn đọ mắt hài hước.

Ngoài hai nhân vật chính quen thuộc do Banderas và Hayek lồng tiếng, Puss in Boots: The Last Wish cũng chào đón nhiều gương mặt mới. Harvey Guillén lồng tiếng cho Perro - chú chó là bạn đồng hành mới của Puss và Kitty. Ngoài ra, phim còn có sự góp giọng của Florence Pugh, Olivia Colman, Wagner Moura, Ray Winstone, John Mulaney, Da’Vine Joy Randolph, Anthony Mendez và Samson Kayo.