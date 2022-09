Meghan Markle bị tố thô lỗ, bắt nạt nhân viên Hoàng gia

Meghan Markle được cho là không mấy mặn mà với các nghĩa vụ hoàng gia. Cô còn thường xuyên cư xử thô lỗ với nhân viên của mình.

Meghan Markle bị cho là thường xuyên la hét các nhân viên hoàng gia. Ảnh: NYPost.

Theo PageSix, cuốn sách có tựa đề Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown của tác giả Valentine Low, dự kiến xuất bản ngày 6/10, đã tiết lộ nhiều chi tiết bất ngờ về Megan Markle do các nhân viên tại cung điện hoàng gia kể lại.

Theo cuốn sách, năm 2018 Meghan và Harry có chuyến công du đầu tiên với tư cách Nữ công tước và Công tước xứ Sessex. Các điểm đến của lịch trình lần lượt là Australia, Fiji, Tonga và New Zealand.

Cặp đôi đã tạo ấn tượng tích cực với công chúng, thế nhưng đằng sau lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Kết hợp các câu chuyện của nhân viên về hành vi của Meghan, tác giả viết: "Mặc dù tận hưởng cảm giác được chú ý, Meghan thấy việc đi lại và bắt tay những người lạ mặt là vô nghĩa".

Bìa cuốn sách sắp được phát hành. Ảnh: PageSix.

Các nhân viên nghe thấy cô than vãn về việc phải đi công du mà không được trả tiền. Meghan nói: "Tôi không thể tin rằng mình không được trả tiền cho việc này".

Trong khi đó, tác giả Valentine Low còn ám chỉ Meghan liên tục đối xử thô lỗ với nhân viên trong chuyến đi này. Thư ký riêng Samantha Cohen được cho là bị Markle và Harry hét vào mặt trên máy bay riêng.

Jason Knauf, thư ký truyền thông ở Điện Kensington, đã gửi email tố cáo vào tháng 10/2018. Anh viết: "Tôi lo lắng rằng Nữ công tước đã bắt nạt 2 trợ lý cá nhân trong suốt năm qua. Cô ấy dường như luôn có một ai đó trong tầm ngắm của mình".

Jason cũng cáo buộc Meghan có hành vi không thể chấp nhận được với một nhân viên có thành tích xuất sắc. Anh đã từ chức vào cuối năm đó, kéo theo một loạt nhân viên khác.

Trong cuốn sách, nữ diễn viên được kể lại thường xuyên tấn công nhân viên bằng lời nói. Cô từng nói với một nhân viên: "Nếu thực sự có bất kỳ ai khác để nhờ, tôi thà để họ làm thay vì bạn".

Một cựu nhân viên cho biết cảm thấy như bị hủy hoại trong suốt khoảng thời gian làm việc với cặp đôi. Họ thậm chí còn liên tục gọi điện cho nhân viên này trong giờ ăn tối, chỉ để mắng mỏ. Các cuộc gọi sẽ được tiếp tục lặp lại vào sáng hôm sau và nhiều ngày sau đó.

"Cứ 10 phút tôi lại phải chạy ra ngoài để nghe Meghan và Harry la hét. Việc này diễn ra trong vòng vài giờ. Như là bạn không thể thoát khỏi họ", cựu nhân viên tiết lộ.

Các nhân viên và cựu nhân viên đặt biệt danh cho Meghan Markle là "kẻ tâm thần ái kỷ". Khi được yêu cầu đối xử với nhân viên một cách tôn trọng hơn, diễn viên Suits trả lời: "Chiều chuộng mọi người không phải một nghĩa vụ của tôi".