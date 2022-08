Mẹ viết thư cảm ơn vì tìm lại được túi xách cho con gái

Công an thị trấn Phong Điền cắt cử chiến sĩ trực tiếp dẫn chị Hoàng Thị Thu Sương đến nơi con gái làm mất túi xách để xác minh, tìm kiếm và sau đó tìm lại được chiếc túi này.

Chiều 28/8, Công an thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) cho biết đơn vị vừa nhận được lá thư cảm ơn của chị Hoàng Thị Thu Sương (SN 1987, trú tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) gửi đến lãnh đạo và cán bộ Công an thị trấn Phong Điền.

Chị Hoàng Thị Thu Sương cho biết con gái chị đang học lớp 5 của trường Tiểu học đóng trên địa bàn. Chiều 26/8, con gái chị Sương đi học thêm tại đường Vân Trạch Hòa, thị trấn Phong Điền. Thời điểm ra về, cháu bé bỏ quên túi xách đựng sách vở bên lề đường, trong túi xách còn có chiếc ĐTDĐ. Lúc này chị Sương và con gái đi tìm và hỏi thăm một số người dân ở khu vực này nhưng không tìm thấy túi xách nên rất lo lắng.

Túi xách đựng sách vở và ĐTDĐ của con gái chị Sương được cán bộ Công an thị trấn Phong Điền tìm lại được.

Tiếp đó, chị Sương đã đến Công an thị trấn Phong Điền trình báo sự việc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dù chiều tối, Công an thị trấn Phong Điền vẫn cắt cử cán bộ, chiến sĩ trực tiếp dẫn chị Sương đến nơi mất túi xách để xác minh, tìm kiếm. Chỉ 30 phút sau, cán bộ Công an thị trấn Phong Điền đã liên lạc được với người nhặt được túi xách và chở chị Sương đến nhà người này để nhận lại.

“Trong túi xách không có tài sản gì đáng giá, nhưng toàn bộ sách vở là công sức đi học thêm 3 tháng hè của cháu. Khi nhận lại được túi xách, tôi rất vui mừng khi con tôi không bị mất sách vở để học hành. Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và cán bộ Công an thị trấn Phong Điền đã nhiệt tình giúp đỡ và chúc các anh luôn mạnh khỏe”, chị Sương viết trong lá thư cảm ơn.

Theo lãnh đạo Công an thị trấn Phong Điền, sự giúp đỡ và tình cảm của người dân chính là động lực để cán bộ, chiến sĩ đơn vị nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.