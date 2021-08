Mẹ Ngô Diệc Phàm báo án sớm khiến con trai bị bắt

Mẹ Ngô Diệc Phàm sớm trình báo công an với mục đích đưa Đô Mỹ Trúc vào tù vì tội tống tiền. Sau đó, cảnh sát mở rộng điều tra lại phát hiện hành vi sai phạm của con trai bà.

Theo Sina, từ khóa "mẹ Ngô Diệc Phàm tự tay tống con vào tù" là chủ đề được quan tâm và bàn tán nhiều nhất trên Weibo ngày 30/7. QQ cho biết mẹ nam nghệ sĩ khá suy sụp vì hành động vội vàng khiến con trai trả giá đắt. Nhiều ngày qua, bà chạy đôn chạy đáo tìm kiếm luật sư cho Ngô Diệc Phàm, nhưng bất thành vì không ai dám nhận bào chữa.

Những ngày qua, không chỉ Ngô Diệc Phàm hứng chỉ trích, mẹ anh - bà Ngô Tú Cần cũng bị phê bình cách giáo dục lệch lạc, khống chế con cái thái quá. "Tôi biết bản tính của anh không xấu, chỉ là anh lớn lên trong gia đình đơn thân có mẹ quá nuông chiều", Đô Mỹ Trúc cho biết.

Theo Sina, tâm lý vặn vẹo cùng sở thích quan hệ tình ái với các cô gái trẻ ngây thơ, thuần khiết của Ngô Diệc Phàm, nguyên nhân lớn xuất phát từ sự áp bức của bà Ngô Tú Cần đối với anh. Điều này khiến nam ca sĩ hình thành chướng ngại tâm lý, cảm thấy sợ hãi trước những phụ nữ trưởng thành, độc lập và khôn khéo như mẹ.

"Tôi sống mà không cần biết mặt cha"

Theo Sohu, cha mẹ Ngô Diệc Phàm đều là người tri thức, doanh nhân thành đạt tại Quảng Châu (Trung Quốc). Tuy nhiên, tuổi thơ của nghệ sĩ không hạnh phúc khi cha mẹ thường xuyên lục đục, cãi vã. Họ quyết định ly hôn sau khi cha anh ngoại tình và bị phát hiện. Bà Ngô Tú Cần giành được quyền nuôi con, Diệc Phàm đổi sang họ mẹ.

Để Ngô Diệc Phàm có môi trường tốt cho quá trình trưởng thành, bà đưa con trai sang Canada sinh sống và học tập. Do Ngô Tú Cần là doanh nhân thường xuyên phải di chuyển đến nhiều thành phố để làm ăn, Ngô Diệc Phàm vì thế cũng phải sống "lang bạt" theo mẹ.

Ngô Diệc Phàm được một tay mẹ nuôi dưỡng. Ảnh: Sina.

Anh thường xuyên bất đắc dĩ thay đổi môi trường sống. Việc này ảnh hưởng đến tính cách, khiến Ngô Diệc Phàm dần trở thành đứa trẻ nhạy cảm và hướng nội. Trên Sina, giọng ca Like That từng chia sẻ thời đi học, anh không có lấy một người bạn vì thường phải chuyển trường theo công việc của mẹ.

"Tôi từng bị ám ảnh khi nhìn thấy bạn bè tụ tập chuyện trò, vui đùa ở trường học và cả việc phải nói lời tạm biệt với những người bạn thân thiết. Theo thời gian, tôi không còn muốn kết giao, học được cách tự làm bạn với chính mình, không còn thấy mặc cảm khi lúc nào cũng lủi thủi giữa đám đông", Ngô Diệc Phàm chia sẻ trên show Có hẹn cùng Lỗ Dự.

Không chỉ chai lì với sự cô độc, suốt thời niên thiếu, Ngô Diệc Phàm cũng quen với việc thiếu vắng tình thương của cha. Trên iFeng, bà Ngô Tú Cần cho biết nam nghệ sĩ chỉ khóc lóc đòi cha đúng một lần. Nhưng sau khi nghe bà bảo "con chỉ cần có mẹ là đủ", kể từ đó anh không còn quan tâm đến việc cha mình là ai. Thậm chí, Ngô Diệc Phàm sẽ nổi giận nếu có ai nhắc về người đàn ông đấy trước mặt anh.

Năm 2016, khi mới về Trung Quốc hoạt động nghệ thuật và bị cánh phóng viên đào sâu đời tư, Ngô Diệc Phàm tức giận tuyên bố: "Tôi chưa từng gặp hay liên lạc với ông ấy. Tôi có thể sống mà không cần biết mặt cha mình. Đừng có suốt ngày phao tin rồi hỏi tôi về người đàn ông đấy, chính tôi cũng không biết ông ấy là ai".

Thời điểm đó, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền tin đồn cha Ngô Diệc Phàm là ông Lý Khai Minh, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, giữ chức Giám đốc Viện Khoa học hàn lâm Trung Quốc.

Thậm chí, vì tên khai sinh là Lý Gia Hằng cùng sự hậu thuẫn lớn từ "cây đa, cây đề" trong ngành giải trí chỉ trong thời gian ngắn về nước hoạt động, nhiều người còn cho rằng nam nghệ sĩ là cháu ruột của tỷ phú Hong Kong - Lý Gia Thành. Tuy nhiên, cả Ngô Diệc Phàm và những bên bị cuốn vào tin đồn đều lên tiếng bác bỏ.

Trốn chạy bất thành khỏi người mẹ thích kiểm soát

Trên Nhân dân Nhật báo, Ngô Tú Cần từng tiết lộ quan hệ mẹ con giữa bà và Ngô Diệc Phàm là một cuộc chiến. Ở đó, nam nghệ sĩ luôn cố gắng thoát khỏi chiếc lồng sơn son thiếp vàng của bà.

"Việc Ngô Diệc Phàm trở thành nghệ sĩ chưa bao giờ là mong muốn của tôi, nó xuất phát từ sự nổi loạn của thằng bé. Và tôi chọn thỏa hiệp ở thời điểm tôi không còn khả năng khống chế thằng bé đi theo quỹ đạo mình đề ra", Ngô Tú Cần nói.

Mẹ Ngô Diệc Phàm chi phối, xét duyệt mọi mặt cuộc sống của con trai. Ảnh: Weibo.

Mẹ Ngô Diệc Phàm cho biết từ khi chuyển sang Canada sinh sống, bà "không rời mắt khỏi con trai lấy một phút". Cuộc sống của Ngô Tú Cần chỉ xoay quanh công việc và định hướng tương lai cho con cái.

Bà thừa nhận kiểm soát nghiêm ngặt cuộc sống của Ngô Diệc Phàm, không cho phép những điều phức tạp, xấu xa lởn vởn bên cạnh con trai.

"Con trai chơi với ai, làm gì, mặc gì, ăn gì đều phải báo cáo với tôi. Chỉ cần tôi cảm thấy có gì đó không ổn, tôi sẽ làm mọi cách để ngăn chặn 'từ trong trứng nước'", Ngô Tú Cần cho biết.

Ngô Tú Cần cho biết con trai là động lực sống, chỗ dựa tinh thần duy nhất. Vì thế, bà không đi bước nữa, dồn tâm huyết đào tạo con thành tài. Bà đặt ra 3 mục tiêu phấn đấu cho Ngô Diệc Phàm là thi đỗ vào đại học danh tiếng, học y khoa và trở thành bác sĩ hàng đầu.

Tuy nhiên, Ngô Diệc Phàm càng lớn, càng ương bướng và không muốn nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Quan hệ của hai mẹ con tài tử Hóa ra anh vẫn ở đây không thể cứu vãn khi Ngô Tú Cần dập tắt ước mơ trở thành cầu thủ bóng rổ của Ngô Diệc Phàm. Trong mắt bà, bóng rổ là môn thể thao nguy hại, cuộc đời dễ bị phá hủy chỉ bằng một chấn thương.

"Đó là lần đầu tiên tôi có mơ ước cho riêng mình. Tôi muốn được vươn cánh trên sân đấu NBA. Tôi thực sự không muốn buông bỏ. Nhưng thời điểm đó không còn lựa chọn khác", Ngô Diệc Phàm chia sẻ tiếc nuối không thể làm vận động viên bóng rổ trên Sina.

Để thoát khỏi sự phán xét, cuộc sống ngột ngạt chồng chất mâu thuẫn trong một gia đình đơn thân, Ngô Diệc Phàm quyết định sang Hàn Quốc làm thực tập sinh ở công ty giải trí SM, mặc sự khóc lóc và van nài của mẹ.

Chia sẻ trên Sohu, nam nghệ sĩ cho biết SM thời điểm đó là chiếc phao cứu sinh cho mối quan hệ mẹ con, và cả cuộc đời của tài tử bởi anh gần như mất đi hy vọng sống sau khi bị bà Ngô Tú Cần ngăn cấm chơi bóng rổ.

Ngô Diệc Phàm trở thành ca sĩ chỉ với mục đích thoát khỏi sự khống chế của mẹ. Ảnh: Sohu.

Sau bảy năm hoạt động ở Hàn Quốc, Ngô Diệc Phàm rời SM và trở về Trung Quốc bắt đầu lại sự nghiệp. Thân cô thế cô trên chính quê nhà, nam nghệ sĩ lần nữa nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ. Bà trở thành cánh tay đắc lực, quán xuyến mọi công việc của con trai từ đàm phán hợp đồng đến xây dựng ê-kíp. Theo Sina, Ngô Tú Cần mới thực sự là bà chủ tại công ty Ngô Diệc Phàm thành lập.

Dù Ngô Diệc Phàm đã trưởng thành, Ngô Tú Cần vẫn không bỏ được tư tưởng kiểm soát mọi thứ về con trai, từ sự nghiệp cho đến cuộc sống riêng. Người đẹp Tiểu GNA từng cho biết nam diễn viên Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2 "sợ mẹ hơn sợ cọp". "Chỉ cần bà ấy ở cạnh, anh ta ngẩng đầu cũng không dám. Hơn 20 tuổi còn lén mẹ yêu đương. Đụng chuyện thì về khóc lóc ôm gối mẹ", hot girl Trung Quốc mỉa mai.

Trên 163, các nhân viên cũ của công ty Ngô Diệc Phàm cho biết Ngô Tú Cần là người tính toán, tham vọng và thực dụng. Trong quá trình giúp con trai quản lý công ty, bà đề ra nhiều quy định hà khắc như chỉ ký hợp đồng lao động ngắn hạn, thường xuyên thay đổi nhân viên và đụng vấn đề sẽ bung tiền giải quyết.

Không chỉ vậy, Giám đốc sản xuất của show 72 tầng kỳ lâu chỉ trích mẹ tài tử 31 tuổi xem con trai là cây rụng tiền, lợi dụng danh tiếng nam nghệ sĩ để vòi tiền nhà sản xuất. Theo ông, ê-kíp phải dẫn bà Tú Cần đi mua sắm hết 900.000 USD chỉ để đổi lấy chữ ký lẫn thái độ hợp tác của Ngô Diệc Phàm trong quá trình quay.

Mẹ ruột báo án sớm đẩy nhanh án của con trai

Trong báo cáo điều tra sơ bộ được công bố ngày 22/7, cảnh sát Bắc Kinh xác nhận họ chưa nhận được đơn tố cáo từ các nạn nhân, kể cả Đô Mỹ Trúc, trừ mẹ của Ngô Diệc Phàm báo án con trai bị lừa đảo. Thông qua điều tra, cơ quan chức năng xác định họ đều bị một thanh niên họ Lưu ở Giang Tô lừa gạt để chiếm đoạt tài sản.

Mánh khóe giương đông kích tây của Lưu, một bên giả mạo Đô Mỹ Trúc đàm phán tiền với Ngô Diệc Phàm, một bên giả làm luật sư của nam ca sĩ thương lượng hòa giải với hot girl, không chỉ thành công lấy được 27.000 USD mà còn gia tăng mâu thuẫn giữa hai phía.

Từ đơn tố cáo của mẹ Ngô Diệc Phàm, cảnh sát điều tra được hành vi sai trái với các cô gái của ngôi sao 31 tuổi.

Trong lúc nóng vội, mẹ Ngô Diệc Phàm đã báo công an với mục đích tống Đô Mỹ Trúc vào tù vì tội tống tiền. Tuy nhiên, vô tình hoặc hữu ý, toan tính mượn chuyện tiền bạc để hạ bệ Đô Mỹ Trúc, chuyển hướng có lợi sang cho con trai của Ngô Tú Cần, giúp cảnh sát có cái cớ hoàn hảo để bắt tay điều tra những cáo buộc hình sự liên quan đến giọng ca Like That gây ầm ĩ trên mạng.

Cuối cùng, cảnh sát xác định nam nghệ sĩ có hành vi phạm pháp với các cô gái trẻ. Anh bị bắt giam vì tình nghi cưỡng dâm trẻ vị thành niên vào ngày 29/7.