Mẹ của Selena Gomez sẽ không xem phim tài liệu của con gái

Theo bà Mandy Teefey, bộ phim "My Mind & Me" có thể khiến bà cảm thấy tổn thương khi chiếu lại khoảng thời gian Selena Gomez chiến đấu với bệnh tật.

Theo trang People, bà Mandy Teefey - mẹ của nữ ca sĩ Selena Gomez - khẳng định sẽ không theo dõi toàn bộ bộ phim tài liệu My Mind & Me của con gái do lo sợ bị tổn thương.

Trong tập mới nhất của podcast On Purpose, cựu diễn viên 46 tuổi cho biết bà cảm thấy rất kinh khủng khi nghe Selena chia sẻ về quá trình chiến đấu với căn bệnh lupus, rối loạn lưỡng cực và áp lực từ sự nổi tiếng. Teefey không muốn hồi tưởng lại khoảng thời gian đầy khó khăn ấy.

Bà nói: “Chúng tôi đã vượt qua những thử thách và cảm thấy được chữa lành. Có một số chuyện xảy ra mà tôi thậm chí không biết Selena đã phải chịu đựng. Là một người mẹ, điều này thật sự ảnh hưởng đến tôi”.

Bà Teefey không đủ can đảm nhìn lại khoảng thời gian khó khăn của con gái. Ảnh: People.

“Nó khiến tôi đau lòng và không ngừng suy nghĩ. Tôi ước mình có thể ở đằng sau và bảo vệ Selena”, Teefey nói thêm. Bà cũng dành lời khen ngợi cho con gái vì đã nghị lực đối mặt với vô số khó khăn trong cuộc sống. Mẹ của Selena cho biết bà cần thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý trước khi xem bộ phim này.

"Có lẽ tôi sẽ phản ứng hơi quá khích sau khi xem bộ phim. Tôi sẽ khóc một mình và sau đó gọi cho Selena, nói rằng: ‘Mẹ xin lỗi vì đã không ở cạnh con vào thời điểm đó’. Tuy nhiên, tôi không thể mãi là một bà mẹ bảo bọc con gái được”, Mandy Teefey giãi bày.

Selena Gomez cũng cho biết cô không thể nhận ra chính mình khi lần đầu xem bộ phim tài liệu. Nữ ca sĩ cảm thấy đau đớn khi nghe những chia sẻ của bản thân về cơ thể cũng như nhìn lại những hình ảnh trong quá khứ.

Selena bộc bạch: “Tôi nhận ra bản thân dường như luôn bực tức trong mọi thời điểm, đối với người khác nhiều hơn là đối với chính mình. Muốn mạnh mẽ hơn vì người khác là một điều tốt. Thế nhưng, tôi cần mạnh mẽ cho mình trước đã”.