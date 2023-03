Mẹ bé trai bị bạo hành: 'Tôi chỉ biết hét lên rồi đưa con đi cấp cứu'

"Lúc thấy tai cháu tím, tôi hỏi thì cô nói cháu bị ngã. Tôi nghĩ đơn giản trẻ con chơi rồi bị ngã là chuyện thường. Ai ngờ cô đánh dã man như thế", chị Tuyên bức xúc.

Cách cổng làng thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội, khoảng 500 m, căn nhà 3 gian của vợ chồng chị Tuyên (mẹ bé 17 tháng tuổi tử vong do bị 2 cô giáo bạo hành) nằm trong con ngõ nhỏ. Trước hiên nhà, chiếc bàn inox được kê sẵn để mời nước khách đến thăm.

Khoác vội chiếc áo gió cũ, chị Tuyên gật đầu chào mọi người. Người phụ nữ nhìn xa xăm khi nhắc lại sự việc hôm đó.

Gửi con vì tin tưởng chỗ họ hàng

Vợ chồng chị cưới nhau được gần 20 năm. Do hiếm muộn, sau 6 năm, họ mới có cậu con trai đầu lòng.

"Gia đình tôi chạy chữa và chờ 6 năm mới có con. Cháu lớn năm nay 14 tuổi, đang học lớp 9. Mất thêm hơn 10 năm nữa, tôi mới có cháu Đ.", chị Tuyên bắt đầu câu chuyện.

Người phụ nữ ở tuổi tứ tuần kể hôm 26/2, đang làm ruộng, chị nhận được điện thoại của cô giáo thông báo Đ. bị ngất. Chị vội vàng đi xe máy đến lớp học của con.

"Khi tôi đến, cháu ngất nằm giữa nhà, người và môi trắng nhợt. Quần áo và tất ướt hết. Cô giáo nói vừa hắt nước để cho cháu tỉnh. Lúc đó, tôi bối rối quá, chỉ biết hét ầm lên rồi nhanh chóng đưa con đi cấp cứu", chị Tuyên mắt rơm rớm khi nhắc lại sự việc xảy ra.

Nơi cháu Đ. được gửi là điểm trông giữ tự phát. Ảnh: Xuân Huy.

Đến trạm y tế xã Vạn Điểm, nhân viên y tế cho cháu Đ. thở oxy. Lúc này, cháu bé nấc mấy lần. Sau đó, gia đình và nhân viên trạm y tế gọi taxi để chuyển bé trai đến Bệnh viện Nông Nghiệp cấp cứu.

"Trên đường đi cấp cứu, cháu Đ nôn sạch cháo mà sáng tôi cho cháu ăn", chị Tuyên kể và cho biết lúc đó chị đi cùng nhân viên trạm y tế, 2 cô giáo không đi cùng. Qua chẩn đoán, bác sĩ nhận định cháu nguy kịch nên chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo mẹ bé trai, nhà bố mẹ đẻ của chị ở gần nhà của An và Lành (2 người nhận trông giữ cháu bé tại cơ sở tư nhân). Có chút quan hệ họ hàng, chị Tuyên quyết định gửi con cho họ.

"Tôi mới cho con đi học được 2 tuần. Vì tin tưởng nên đem con đi gửi, ai ngờ...", chị thở dài.

"Ai ngờ cô đánh cháu dã man như thế"

Sát ngày 8/3, ở góc sân nhà chị Tuyên, hoa bưởi nở rộ. Người mẹ vừa mất con cho biết nếu không có sự việc đau lòng, những ngày này, chị sẽ chuẩn bị quà để chúc mừng các cô giáo. Trước biến cố quá lớn, chị Tuyên không còn tâm trạng nghĩ về ngày quốc tế phụ nữ.

Trong nỗi nhớ con, chị Tuyên không ngờ 2 cô giáo lại bạo hành bé trai dã man như vậy. “Lúc thấy tai cháu tím, tôi hỏi thì cô nói cháu bị ngã. Tôi nghĩ đơn giản trẻ con chơi bị ngã là chuyện thường. Ai ngờ cô đánh cháu dã man như thế”, mẹ bé trai bức xúc.

"Gia đình 2 cô có đến nói chuyện và muốn tìm cách giải quyết. Sự việc vừa xảy ra, gia đình tôi rất bối rối, chưa thể nghĩ được gì ở thời điểm này", chị Tuyên chia sẻ.

Người thân bé trai chia sẻ về sự việc đã xảy ra. Ảnh: Xuân Huy.

Trước đó, ngày 5/3, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) để điều tra về tội Giết người.

Theo cơ quan chức năng, lúc sự việc mới xảy ra, 2 cô giáo Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi, cùng trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) nói với gia đình là cháu bé tự ngã. Tuy nhiên, khi đối chiếu với tài liệu điều tra, cảnh sát nhận thấy nhiều điểm bất thường. Sau đó, 2 bị can thay đổi lời khai. Lành cho biết đã đi lùi, va vào bé trai làm Đ. ngã ra nền nhà. Trong khi An khai bế trượt cháu bé, làm nạn nhân ngã đập đầu.

Công an nhận thấy 2 lời khai này có nhiều điểm chưa phù hợp với dấu vết trên người nạn nhân. Sau khoảng một ngày làm việc, An và Lành đã thừa nhận hành vi đánh đập, bạo hành khiến nạn nhân tử vong.

Theo lời khai, ngày 23/2, 2 bị can đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài cửa. Lành bực tức, dùng 2 tay bế Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, nghi phạm tát nạn nhân. Cùng lúc này, An đạp vào bụng, ngực rồi đá và giẫm vào đầu cháu bé. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, bố mẹ bé trai đến đón con thì 2 người này nói cháu bé bị ngã.

Sáng 26/2, An tiếp tục dùng chân đạp vào bụng Đ. khi thấy bé trai khóc khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, 2 bị can gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đến chiều 1/3, nạn nhân được bệnh viện trả về. Sau đó một ngày, cháu bé tử vong.

