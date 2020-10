MCK gọi Tlinh là vợ trên sóng truyền hình

Là người giành quyền vào chung kết, MCK ôm chầm bạn gái trước khi lui lại hậu trường.

Màn loại nhau của đôi tình nhân Rap Việt Sau khi công khai chuyện tình cảm, Tlinh và RPT MCK thu hút sự chú ý từ khán giả. Đối đầu tại bảng D, MCK đã đánh bại người yêu, bước vào chung kết Rap Việt.

Ở tập 13 Rap Việt phát sóng tối 24/10, bên cạnh những màn trình diễn của các thí sinh bảng D, E, khán giả dành sự chú ý tới cách thể hiện tình cảm của cặp rapper Tlinh, MCK.

Là hai cái tên được nhận xét tiềm năng ở Rap Việt, có chuyện tình xứng đôi vừa lứa, việc Tlinh, MCK cùng có mặt trong bảng D như tăng phần thú vị. Họ đối đầu với chủ đề Những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ.

Karik cho rằng Tlinh là người ở gần nhất với MCK, cô sẽ hiểu rõ MCK muốn làm gì. Khi biết mình sẽ trực tiếp đấu với bạn gái, MCK vui đùa: "Tlinh thắng cũng được mà".

MCK, TLinh là hai cái tên được nhận xét tiềm năng của bảng D trong vòng Bứt phá Rap Việt. Ảnh: Rap Việt.

Lý giải về việc lựa chọn chủ đề "Giàu vì bạn, sang vì vợ", MCK chia sẻ: "Mình có rất nhiều người anh em, mình tôn trọng họ. Còn sang vì vợ thì tất nhiên rồi, vợ mình chất thế cơ mà".

Nhận xét về người yêu, MCK cho hay với anh, Tlinh là đối thủ đáng gờm. Trong mắt MCK, Tlinh có những giây phút xuất thần, khó đoán khiến đối thủ không biết cô sẽ làm gì.

Karik đồng ý với học trò rằng Tlinh là cái tên cần chú ý. "Tlinh ghê thật mà, phải có cái gì đấy mới yêu nhau được chứ", MCK nhấn mạnh.

Chọn câu thành ngữ Giàu vì bạn, sang vì vợ, MCK tung ra loạt câu rap gây chú ý như "Giàu vì bạn, sang vì vợ. Va cả squad, không phải sợ", "Vợ anh quá chất. Biến anh thành bá nhất. Cờ đến tay là phất". "Ngựa non, háu đá, đẹp trai, láu cá, trút vào mic khi cáu quá", "Ra đường anh là cá mập, Ở nhà anh là cá con" hay "Chúng nó bảo anh sợ vợ, Anh bảo chúng nó quá non". "Nhà nào mà chả có mái", "Không phải sợ đấy là tôn trọng, Không nói to hạ cái tone giọng".

Trước khi nhận kết quả chung cuộc từ MC Trấn Thành, TLinh, MCK nắm tay nhau. MCK vui đùa rằng "nhà vẫn còn nguyên mái" và khẳng định ai là người đi tiếp thì tất cả thí sinh Rap Việt đều đã thắng chính mình.

Theo chia sẻ từ phía MCK, khi tham gia Rap Việt, anh và Tlinh gặp gỡ và bắt đầu mối tình. Ảnh: Chụp màn hình.

Sau 4 màn trình diễn, kết quả chung cuộc MCK nhận được 4 phiếu bầu, Tlinh giành được 2 phiếu. Như vậy, MCK là cái tên tiếp theo xuất hiện ở chung kết. Ngay sau đó, chủ nhân ca khúc Giàu vì bạn, sang vì vợ ôm chầm và nhấc cao bạn gái.

Về phần Tlinh, cô hài lòng khi MCK là người giành quyền đi tiếp.

Theo chia sẻ từ MCK, khi tham gia Rap Việt, anh và Tlinh gặp gỡ và bắt đầu mối tình. Đối với cả hai, nửa kia là rapper mang đậm chất hip hop. Họ đều ấn tượng với nhau ngay lần đầu gặp mặt.

Ngoài điểm chung về phong cách âm nhạc, Tlinh, MCK chung phong cách thời trang cá tính. Không chỉ cùng dự thi chương trình dành cho giới rapper, trước đó hai người thường biểu diễn cùng nhau trong các chương trình âm nhạc dành cho cộng đồng yêu thích indie/underground.

Tlinh (tên thật là Nguyễn Thảo Linh) 20 tuổi, ở Rap Việt cô thuộc đội của Suboi. Nữ rapper từng theo học tại Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng quyết định bảo lưu kết quả để theo đuổi nghệ thuật.

MCK (tên thật là Nghiêm Vũ Hoàng Long), theo thông tin trên trang cá nhân, MCK từng du học tại Nhật Bản. Anh gây chú ý khi tung ra bản rap diss Osad - chủ nhân ca khúc Người âm phủ.