MC tai tiếng James Corden rời chương trình ăn khách

James Corden rời The Late Late Show là tin vui cho nhiều người. Trước đó, anh chế giễu vợ Will Smith, phát ngôn gây sốc về nhóm BTS trong chương trình này.

Ngày 29/4, Deadline đưa tin James Corden sẽ rời ghế "chủ xị" chương trình The Late Late Show vào cuối mùa giải 2023. Anh dự định dành thời gian nghỉ ngơi, cùng vợ con trở về Vương quốc Anh để gần gia đình.

Theo nguồn tin People, Corden rất khó khăn khi đưa ra quyết định vì các giám đốc điều hành của đài CBS đã "cố gắng giữ anh ấy ở lại chương trình lâu hơn".

"Tôi cực kỳ tự hào về show này. Loạt chương trình đêm khuya là môi trường làm việc vui vẻ nhất đối với tôi", Corden nói. Nam MC cho biết anh từng muốn gia hạn hợp đồng thêm 5 năm, nhưng sau khi suy nghĩ, anh rút ngắn thời gian gắn bó với The Late Late Show xuống một năm.

James Corden gắn bó với The Late Late Show từ năm 2015 đến nay. Ảnh: People.

Thông tin trên khiến khán giả nuối tiếc, nhưng cũng có nhiều người ủng hộ. Họ cho rằng show trò chuyện đêm khuya của Mỹ nên đổi MC sau những tai tiếng mà James Corden đã gây ra.

Trong số phát sóng hồi tháng 9/2021, Corden đã giới thiệu các thành viên nhóm BTS là “những vị khách mời không bình thường trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc”. Ngoài ra, anh còn nhận xét mang tính chế giễu cộng đồng ARMY - fandom nhóm BTS. Đó là lý do người hâm mộ kịch liệt phản đối BTS tiếp tục tham gia The Late Late Show.

Lần khác, Corden hứng chỉ trích khi chê bai văn hóa ẩm thực các nước khác. Món ăn đặc trưng ẩm thực của Philippines, chân gà, trứng vịt lộn của người châu Á... đều bị anh gọi là "món ăn khủng khiếp và thực sự kinh tởm".

Hay mới đây nhất, nam MC khiến khách mời khó chịu khi liên tục nhắc bê bối ở Oscar lần thứ 94. Anh thậm chí còn thay đổi lời và tên bài hát We Don't Talk About Bruno trong Encanto - tác phẩm giành giải Phim hoạt hình xuất sắc của Oscar 2022 - thành We Don't Talk About Jada, và chế giễu vợ Smith.

James Corden bị phản đối với phát ngôn thiếu tế nhị trong show truyền hình. Ảnh: Soompi.

The Late Late Show ra mắt vào năm 1995 với Tom Snyder là người dẫn dắt đầu tiên. Craig Kilborn và Craig Ferguson giữ vai trò MC sau đó, trước khi James Corden xuất hiện vào năm 2015.

Theo SCMP, đồng ý rằng James Corden đã mang về lượng rating khổng lồ cho show từ loạt phát ngôn gây tranh cãi, dàn khách mời nổi tiếng toàn cầu. Tuy nhiên, những gì anh gây ra đã khiến The Late Late Show bị đánh giá thấp, từ 4,2 sao xuống còn 1,2 sao.