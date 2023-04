MC Hàn tiếp tục bị chỉ trích vì nói thích nội dung 18+

Đang bị tẩy chay vì tham gia chương trình Sex + Person: Japan, tại lễ trao giải Beaksang diễn ra tối 28/4, Shin Dong Yeop lại nói "tôi thích những thứ hài hước và khiêu dâm".

Truyền thông Hàn Quốc như Ten Asia, YTN đưa tin Shin Dong Yeop đang bị tẩy chay vì tham gia chương trình dành cho các diễn viên phim người lớn mang tên Sex + Person: Japan. Tuy nhiên, bất chấp những tranh cãi, MC tiếp tục đưa ra phát biểu ở lễ trao giải Beaksang diễn ra tối 28/4 khiến khán giả tức giận.

Sáng 29/4, Xports News cho biết khi được Park Bo Gum hỏi về công việc gần đây, Shin Dong Yeop trả lời: "Tôi rất tò mò, vì vậy tôi thích làm nhiều việc khác nhau. Tôi thích những thứ hài hước và khiêu dâm. Tôi không ngừng thử thách những điều mới mẻ và đang hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau".

MC Shin Dong Yeop bị tẩy chay.

Tờ Seoul nhận xét phát biểu của Shin Dong Yeop tiếp tục bị khán giả chỉ trích, đặc biệt trong bối cảnh anh đang bị tẩy chay vì tham gia Sex + Person: Japan. Trong chương trình, Shin Dong Yeop cùng Seong Si Kyung trò chuyện với các diễn viên, đạo diễn phim người lớn. Những bức ảnh khỏa thân của các diễn viên người lớn cũng được phát hành trong chương trình. Sex + Person: Japan còn có nhiều tiếng lóng, ngôn từ tục tĩu và nội dung nhạy cảm khác.

Trước đó, Shin Dong Yeop thường xuyên xuất hiện trên các chương trình giải trí dành cho gia đình như Animal Farm và Immortal Song. Do đó, việc anh tham gia Sex + Person: Japan khiến nhiều khán giả không hài lòng và thất vọng.

Khi tranh cãi nổ ra, công chúng Hàn Quốc yêu cầu Shin Dong Yeop ngừng xuất hiện trên TV Animal Farm. Hiện tại, hàng loạt khán giả để lại bình luận tiêu cực về MC dưới bảng tin của chương trình.

Sex + Person: Japan có giới hạn độ tuổi. Tuy nhiên, lý do khiến cư dân mạng không thể đánh giá cao nội dung vì ngành công nghiệp AV là bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Chương trình đặt ra mối lo ngại rằng nội dung người lớn ngày càng phổ biến.

Shin Dong Yeop sinh năm 1971, tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Seoul. Anh tham gia nhiều chương trình, sitcom nổi tiếng như Happy Saturday, Three Men Three Women, Saturday Night Live Korea, Hello Counselor, Immortal Song 2, TV Animal Farm…

