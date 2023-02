MC Hàn Quốc bị tai nạn xe máy khi du lịch ở TP.HCM

MC Noh Hong Chul tự thuê xe máy để di chuyển khi cùng bạn du lịch tại TP.HCM. Tuy nhiên, anh bị tai nạn và phải nhập viện.

Noh Hong Chul chảy nhiều máu sau vụ tai nạn.

Ngày 6/2, tờ Xports News đưa tin phát thanh viên Noh Hong Chul bị tai nạn khi du lịch tại Việt Nam. Trong video do kênh Panibottle mới đăng, Noh Hong Chul cùng bạn là YouTuber Panibottle thuê xe máy ở một cửa hàng để du lịch quanh ngoại thành TP.HCM.

Ban đầu, Noh Hong Chul hào hứng và cho biết anh đã thuê được một chiếc xe tốt. Tuy nhiên, trời mưa khiến Noh Hong Chul và bạn di chuyển khó khăn. Không lâu sau đó, Noh Hong Chul gặp tai nạn và nằm gục xuống đường.

Bạn của Noh Hong Chul hét lên: "Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Tôi phát điên mất". Phát thanh viên bị thương khá nghiêm trọng và chảy nhiều máu. Anh được người dân quanh đó sơ cứu và gọi xe cứu thương để đưa vào bệnh viện.

Noh Hong Chul gặp nạn tại Việt Nam.

Sau khi tỉnh lại, Noh Hong Chul cho biết anh mất nhiều máu và đầu vẫn choáng. MC cùng bạn đã kết thúc sớm chuyến du lịch để trở về Hàn Quốc.

Sau khi đăng video ghi lại cảnh bạn thân gặp nạn, Panibottle cũng gửi lời cảm ơn người dân Việt Nam. Anh biết ơn người dân địa phương đã giúp đỡ Noh Hong Chul vào thời điểm anh gặp nạn.

“Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến những người dân địa phương Việt Nam đã giúp khắc phục vụ tai nạn, trong đó có Bảo, một nhân viên cho thuê xe máy”, Panibottle viết.

Noh Hong Chul sinh năm 1979 là nghệ sĩ và doanh nhân người Hàn Quốc. Anh là người đồng dẫn chương trình tạp kỹ Talents for Sale và hiện tại là Where Is My Home. Anh xuất hiện trên các chương trình truyền hình nổi tiếng khác nhau chẳng hạn Infinite Challenge, I Live Alone... Anh cũng tham gia diễn xuất ở MV đình đám Gangnam Style của rapper PSY.