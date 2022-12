Mbappe thất vọng khi đồng đội đá hỏng luân lưu

Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron, đích thân xuống sân để an ủi Mbappe và các cầu thủ của tuyển Pháp.

Sau 60 năm, vẫn chưa có thêm đội tuyển nào bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Mbappe được an ủi phần nào khi anh đánh bại Messi để giành giải Vua phá lưới. Tiền đạo sinh năm 1998 góp công vào 10 bàn thắng tại World Cup 2022 (8 bàn, 2 kiến tạo), thành tích chỉ có Messi làm được (7 bàn, 3 kiến tạo, cũng tại World Cup 2022).

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019