Mbappe gửi thông điệp 2 chữ sau thất bại tại World Cup

Đi kèm với thông điệp ngắn gọn của Mbappe là bức hình anh cúi đầu, đi ngang qua cúp vàng thế giới. Bài đăng của tiền đạo sinh năm 1998 thu hút hơn 6 triệu lượt tương tác sau hơn 2 giờ.

Ở phía dưới, Mbappe nhận nhiều lời động viên từ người hâm mộ, bạn bè. Tài khoản của huyền thoại Pele cũng bình luận ngắn gọn: "Cảm ơn".

Ở tuổi 23, Mbappe đã 2 lần dự chung kết World Cup và ghi tổng cộng 12 bàn, 8 trong số đó được anh thực hiện ở giải đấu trên đất Qatar. Ở trận chung kết, Mbappe tái lập kỷ lục từ năm 1966 của cựu danh thủ Geoff Hurst với một cú hat-trick. Tính cả 2 đường kiến tạo, "Ninja Rùa" đã góp công vào 10 bàn thắng tại World Cup 2022, thành tích chỉ Lionel Messi làm được (7 bàn, 3 kiến tạo).

Sáng nay (19/12, giờ Qatar), tuyển Pháp đã rời khách sạn để lên đường trở về quê nhà. Theo Daily Mail, "Les Bleus" đang cân nhắc việc gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ tại quảng trường trung tâm Paris. Ngoài ra, HLV Didier Deschamps cũng sẽ sớm có buổi nói chuyện với Liên đoàn Bóng đá Pháp để chốt tương lai.

