Mazda BT-50 thế hệ mới - kiểu dáng bán tải, tiện nghi cao cấp như SUV

Mazda BT-50 là lựa chọn thích hợp cho khách hàng muốn mẫu bán tải có trang bị, tiện nghi như những chiếc SUV gia đình.

Hơn 10 năm về trước, xe bán tải trong mắt người tiêu dùng Việt không khác gì một chiếc xe tải cỡ nhỏ có 4 chỗ ngồi. Giai đoạn đó, khách hàng mua xe bán tải thường dùng với mục đích vận tải hàng nhẹ. Khi nhu cầu sử dụng ngày càng tăng, xe bán tải cũng được thay đổi để phục vụ tập khách hàng rộng hơn.

Khi thoát được mác “xe tải”, bán tải dần được người tiêu dùng ưa chuộng.

Những mẫu bán tải có thiết kế hiện đại đi kèm nhiều trang bị tiện nghi cao cấp và công nghệ hỗ trợ dần được giới thiệu qua các năm. Khi thoát được mác “xe tải”, bán tải dần được người tiêu dùng ưa chuộng và trở thành phương tiện đô thị phục vụ nhu cầu hàng ngày.

Đóng góp trong sự thành công của nhóm xe bán tải tại Việt Nam là mẫu Mazda BT-50. Ra mắt vào tháng 8, BT-50 thế hệ mới nhanh chóng có được lòng tin của khách hàng.

Khoang ca-bin tiện nghi như SUV

Ở thế hệ mới, kiểu dáng của BT-50 trở nên cân đối, hài hòa hơn nhờ ngôn ngữ thiết kế KODO. Triết lý tinh giản "Less is More" cũng giúp mẫu xe này trở nên thanh thoát, tinh tế hơn. Xe sở hữu lưới tản nhiệt mới được viền crôm sáng, bộ mâm 5 chấu và các đường gân giúp BT-50 trông mạnh mẽ, thể thao hơn.

Tuy nhiên, thiết kế của BT-50 chưa phải là yếu tố duy nhất hấp dẫn người tiêu dùng. Danh sách dài các trang bị, tiện nghi bên trong mới giúp BT-50 chinh phục khách hàng. Thông thường, khi nhắc đến xe bán tải, nhiều người sẽ nghĩ đến mẫu xe có nội thất thô cứng, thiếu thốn trang bị tiện nghi. Còn Mazda BT-50 mang đến cho người dùng cái nhìn khác biệt.

Mẫu xe có nội thất tinh tế, sang trọng, bên cạnh sức mạnh động cơ.

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào xe là cảm giác tinh tế, sang trọng đến từ nội thất hai tông màu đen và nâu. Điểm nhấn là các chi tiết bằng kim loại sáng màu, giúp cân bằng với tông màu tối (đen - nâu). Vô-lăng và cần số cũng được bọc da mềm như nhiều mẫu xe hạng sang.

Hàng ghế trước của xe mang đến cho người dùng cảm giác thoải mái, thư giãn trên mọi hành trình nhờ công nghệ SkyActiv-Vehicle Architecture với kết cấu tựa lưng phân bổ đồng đều áp lực, ôm khít người. Xe cũng trang bị hệ thống nhắc đeo dây an toàn cho cả người lái và người ngồi phía sau. Ghế lái của BT-50 có thể chỉnh điện 8 hướng - tiện nghi thường thấy trên các mẫu xe có giá hơn 1 tỷ đồng .

Hành khách ngồi hàng ghế thứ 2 cũng được “chăm sóc” với cửa gió riêng biệt của hệ thống điều hòa tự động 2 vùng. Ngoài ra, mẫu bán tải này còn có tính năng lọc phấn hoa, luôn đem đến không khí trong lành trong xe. Với những tính năng này, BT-50 thế hệ mới mang đến cho người dùng cảm giác như một mẫu SUV hơn là chiếc bán tải thô cứng.

Trang bị, công nghệ hàng đầu phân khúc

Không chỉ không gian, trang bị nội thất của BT-50 cũng được hãng xe Nhật chú trọng. BT-50 thế hệ mới được trang bị vô-lăng 3 chấu tích hợp các nút chức năng, màn hình đa thông tin 4,2 inch trong bảng đồng hồ, màn hình trung tâm 9 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto… Đặc biệt, BT-50 là mẫu xe duy nhất phân khúc có kết nối Apple CarPlay không dây - tính năng trên xe sang.

Đây cũng là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc được trang bị hệ thống âm thành vòm Surround Sound 8 loa. Ngoài ra, gương chiếu hậu của xe cũng là dạng chống chói tự động, đi kèm gương trang điểm tích hợp đèn chiếu sáng…

Khách hàng được Mazda hỗ trợ khi mua mẫu BT-50.

Bên cạnh trang bị, BT-50 cũng sở hữu nhiều công nghệ hỗ trợ hiện đại. BT-50 thế hệ mới có hệ thống kiểm soát hành trình, chức năng cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Không nhiều mẫu xe trong phân khúc có tính năng này như BT-50.

Với gầm cao, kích thước lớn, việc xoay trở BT-50 trong phố không phải việc dễ dàng. Bù lại, Mazda trang bị cho mẫu xe này cảm biến va chạm trước/sau và camera lùi.

Hiện tại, Mazda BT-50 thế hệ mới được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, đi kèm mức giá từ 659 triệu đồng - hấp dẫn trong phân khúc.

Là xe nhập khẩu từ Thái Lan, BT-50 không nhận được ưu đãi 50% phí trước bạ của Chính phủ. Dù vậy, Mazda trực tiếp hỗ trợ hoàn toàn phí trước bạ cho khách hàng mua BT-50.

Đối với khách hàng có nhu cầu mua xe trả góp, Mazda cũng có chương trình ưu đãi vay mua xe hấp dẫn. Chỉ với số tiền ban đầu từ 132 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu một trong những chiếc bán tải đáng mua nhất phân khúc hiện nay.