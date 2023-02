Mazda BT-50 bất ngờ vượt mặt Mitsubishi Triton

Doanh số Mazda BT-50 tăng hơn 100% so với tháng trước, trong khi đối thủ Mitsubishi Triton lại có doanh số giảm hơn 60%.

Thị trường xe bán tải trong tháng đầu năm ghi nhận tổng lượng xe được bán ra là 1.183 chiếc. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này giảm 552 chiếc, tương đương 31,82%.

Trong năm 2023, phân khúc xe bán tải phổ thông đã không còn Toyota Hilux. Hiện tại chỉ có 5 mẫu xe là Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50, Isuzu D-Max và Nissan Navara. Mẫu xe Nissan Navara không được công bố doanh số.

Mitsubishi Triton bị Mazda BT-50 vượt mặt

Điểm nhấn phân khúc này trong tháng đầu tiên của năm đến từ sự cạnh tranh của 2 mẫu xe Nhật Bản, đó là Mitsubishi Triton và Mazda BT-50. Sự suy giảm đáng kể về mặt doanh số của Triton so với tháng 12/2022 khiến mẫu xe này không còn giữ được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Cụ thể, Mitsubishi đã bán được 83 chiếc Triton trong tháng 1, giảm 125 chiếc so với tháng trước. Con số này thấp hơn khá nhiều so với mức 711 chiếc được bán ra thị trường thời điểm tháng 1/2022.

Đối thủ Mazda BT-50 lại tăng doanh số từ 42 chiếc lên 85 chiếc, tương đương 102%. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số này vẫn còn thấp hơn 35 chiếc.

Mitsubishi Triton từng được kỳ vọng sẽ tạo sức ép lên "ông vua" bán tải Ford Ranger, tuy nhiên màn thể hiện trong thời gian gần đây cho thấy mẫu xe này có phần hụt hơi. Ở chiều ngược lại, mức tăng hơn 100% so với tháng trước là điều gây bất ngờ đối với Mazda BT-50 - mẫu xe từng nhiều lần xếp trong nhóm ôtô bán chậm nhất tháng.

Ford Ranger chiếm hơn 80% phân khúc

Tổng lượng xe Ranger được bán ra trong tháng 1 là 958 chiếc. Dù doanh số giảm hơn 1.466 chiếc so với tháng trước, Ford Ranger vẫn tạo được khoảng cách an toàn so với tất cả đối thủ trong phân khúc.

Không chỉ dẫn đầu phân khúc, mẫu xe bán tải của Ford còn gây bất ngờ khi giành được vị trí á quân toàn thị trường ôtô tháng 1. Khả năng cao mẫu xe này sẽ tiếp tục trở thành xe bán tải bán chạy nhất phân khúc khi Ranger Raptor thế hệ mới sắp được mở bán.

Lợi thế của Ranger so với các đối thủ đến từ sự đa dạng phiên bản cũng như sức mạnh động cơ. Phiên bản Ranger Wildtrak cho công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Những thông số này đều nhỉnh hơn Triton (181 mã lực, 430 Nm) hay Nissan Navara (190 mã lực, 450 Nm).

Hiện tại, Ford Ranger đang được bán với 6 phiên bản, trong đó có 2 phiên bản số sàn. Giá bán của mẫu xe bán tải này dao động từ 659 triệu đến 972 triệu đồng.

Cục diện thị trường cho thấy vẫn chưa có chiếc bán tải nào có thể cạnh tranh sòng phẳng với Ford Ranger tại thị trường Việt Nam.