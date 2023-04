Máy bay đến Hà Nội phải chuyến hướng hạ cánh vì sương mù

Những ngày tới, chuyến bay đi và đến khu vực phía Bắc có thể phải hạ cánh muộn hoặc chuyển hướng do thời tiết xấu.

Trao đổi với Zing sáng 12/4, đại diện sân bay Nội Bài cho biết tình trạng sương mù, trần mây thấp xuất hiện từ 19h35 ngày 11/4 đến 0h ngày 12/4. Sân bay Nội Bài đã triển khai phương thức khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Trong khoảng thời gian trên, chuyến bay VJ154 của Vietjet Air từ TP.HCM đến Nội Bài phải chuyển hướng đến sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Ngoài ra, chuyến bay QH146 của Bamboo Airways và VN6094 của Pacific Airlines từ Đà Nẵng đến Nội Bài phải quay trở lại nơi xuất phát do không thể hạ cánh.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và phi hành đoàn trên các chuyến bay, Bamboo Airways sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, mức độ ảnh hưởng của thời tiết đến việc khai thác bay và tiến hành điều chỉnh lịch bay phù hợp.

Đại diện sân bay đánh giá tỷ lệ chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh do điều kiện thời tiết so với trước đây đã giảm nhiều do sân bay đã sửa chữa xong 2 đường cất hạ cánh và đầu tư thiết bị đồng bộ phục vụ bay an toàn.

Vị này dự báo những ngày tới, chuyến bay đi và đến khu vực phía Bắc có thể bị thay đổi kế hoạch do thời tiết. Hành khách bị ảnh hưởng sẽ được sắp xếp đổi chuyến.