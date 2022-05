Máy bay chở 22 người mất tích ở Nepal

Máy bay của hãng Tata Air chở 22 người, khởi hành từ thị trấn Pokhara ở miền Tây Nepal vào sáng ngày 29/5, đã mất liên lạc với đài không lưu không lâu sau khi cất cánh.

"Chuyến bay nội địa đi từ Pokhara đến Jomsom bị mất liên lạc", Sudarshan Bartaula, người phát ngôn hãng Tata Air, nói với AFP.

Ông cho biết máy bay chở 19 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn.

Phanindra Mani Pokharel, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Nepal, cho biết 2 trực thăng đã xuất phát để tìm kiếm, nhưng tầm nhìn bị giới hạn. "Thời tiết xấu có thể cản trở quá trình tìm kiếm. Tầm nhìn rất kém khiến họ không thể quan sát được gì".

Một máy bay của hãng Tata Air. Ảnh: Tataair.

Máy bay mất tích do hãng hàng không tư nhân Tara Air của Nepal vận hành. Máy bay của hãng chủ yếu là mẫu Twin Otter do Canada sản xuất. Tara Air xác nhận trên máy bay có 4 công dân Ấn Độ và 2 khách nước ngoài chưa rõ quốc tịch.

Máy bay cất cánh từ thị trấn du lịch Pokhara, cách thủ đô Kathmandu khoảng 200 km về phía tây bắc, bay đến khu vực Jomsom, cách thủ đô 80 km về phía tây bắc.

Jomsom là một địa điểm trekking nổi tiếng trên dãy Himalaya cách Pokhara khoảng 20 phút đi máy bay.

Ngành công nghiệp hàng không của Nepal đã phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, đưa khách du lịch cũng như hàng hóa tiếp cận các khu vực hẻo lánh, nơi đường bộ bị hạn chế.

Nepal có thành tích an toàn hàng không kém do không được đào tạo và bảo dưỡng đầy đủ. Liên minh châu Âu đã cấm tất cả các hãng hàng không của Nepal đến không phận của mình vì lo ngại về an toàn.

Đất nước này cũng có một số đường băng xa xôi và phức tạp nhất thế giới, được bao bọc bởi những đỉnh núi phủ tuyết, đặt ra thách thức cho phi công.

Vào tháng 3/2018, một chiếc máy bay của hãng hàng không US-Bangla đã bị rơi gần sân bay quốc tế của Kathmandu, khiến 51 người thiệt mạng.

Năm 2019, ba người chết khi một chiếc máy bay lao ra khỏi đường băng và đâm vào hai trực thăng khi đang cất cánh gần đỉnh Everest.

Cùng năm, Bộ trưởng Du lịch Nepal khi đó là Rabindra Adhikari nằm trong số 7 người thiệt mạng khi một trực thăng gặp nạn ở vùng đồi núi phía đông.