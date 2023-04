Máy bay Bell 505 bị rơi trên vịnh Hạ Long

Chiếc máy bay bị mất tín hiệu lúc 17h15 ngày 5/4, tại vị trí giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Người dân xung quanh trục vớt được nhiều mảnh vỡ của máy bay trên biển.

Chiếc trực thăng Bell 505 mang số hiệu VN-8650 trước khi gặp nạn. Ảnh: Minh Huy.

Máy bay bị rơi là Bell 505 mang số hiệu VN-8650 thuộc sở hữu Công ty Trực thăng miền Bắc, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng.

Đơn vị này có hai máy bay đang phục vụ đưa đón khách tham quan vịnh Hạ Long, được đưa vào sử dụng từ năm 2019.

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết máy bay bị rơi gần một hòn đảo. Nhiều mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy trên mặt biển.

Người dân trục vớt được nhiều mảnh vỡ của máy bay trên biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Ảnh: T.T.

Thời điểm máy bay rơi xuống biển có 5 người ngồi bên trong, gồm: 4 khách du lịch người Việt đang trên chuyến bay ngắm cảnh Hạ Long và một người điều khiển trực thăng là đại tá C.Q.M.

Chiếc Bell 505 mang số hiệu VN-8650 cất cánh lúc 16h56 ngày 5/4 và mất liên lạc lúc 17h15 cùng ngày. Đến 19h18, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm thấy 2 thi thể nạn nhân.

Một lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh xác nhận và cho biết sẽ có thông tin chi tiết gửi đến cơ quan báo chí. Cơ quan chức năng đang tổ chức tìm kiếm, cứu hộ và làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố.

Đường bay của chiếc Bell 505 trước khi mất liên lạc.

Tối 5/4, trả lời VTC News, ông Bùi Tuấn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng), cho hay vị trí máy bay bị rơi tại khu vực giáp ranh giữa vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Hải Phòng). Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 2 người tử vong (1 nam, 1 nữ).

Bell 505 là thế hệ trực thăng mới, hạng nhẹ, do Bell Helicopter của Mỹ sản xuất. Máy bay được Cục Quản lý hàng không liên bang Mỹ (US FAA) và cơ quan An toàn Hàng không Liên minh Châu Âu (EUASA) chứng nhận an toàn.

Máy bay Bell 505 bị rơi trên vùng biển thuộc vịnh Hạ Long. Ảnh: Google Maps.