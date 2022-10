Mâu Thủy mang thai 6 tháng, chưa có kế hoạch cưới

Á hậu Mâu Thủy cho biết cô đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ, hồi hộp và bỡ ngỡ trong lần đầu thực hiện thiên chức làm mẹ.

Ngày 22/10, Mâu Thủy chia sẻ với Zing cô mang thai con đầu lòng. Ở tháng thứ 6 của thai kỳ, em bé phát triển khỏe mạnh, cứng cáp. Mâu Thủy và bạn trai hạnh phúc, muốn chia sẻ tin vui đến người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

"Đầu năm nay tôi nghĩ mình vẫn chuẩn bị chưa đủ để sinh con do mải mê công việc, cuộc sống, gia đình hàng ngày. Nhưng chưa bao giờ tôi quên đi mong muốn tuổi trẻ, bởi vì sẽ hạnh phúc biết bao khi biết mình trở thành mẹ. Mới có 2 tháng là tôi đã tính con sẽ học trường nào, sau này ra sao. May sao có ba của con luôn trấn an và ở bên chăm sóc", người đẹp tâm sự.

Mâu Thủy thông báo mang thai con đầu lòng. Ảnh: NVCC.

Mâu Thủy kể trong lần đầu chuẩn bị làm cha mẹ, cô và bạn trai đều hồi hộp, bỡ ngỡ. Cô tham gia khóa học về thai sản, chăm sóc em bé để có thêm hành trang. Hiện tại, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam chưa có kế hoạch tổ chức lễ cưới. Cô muốn tập trung chăm lo cho con rồi mới tính đến chuyện kết hôn.

"Trước mắt, sau khi sinh con, chúng tôi sẽ chuyển đến một nơi ở rộng rãi và thoải mái hơn. Đợi đến khi con cứng cáp, tôi và bạn trai mới suy nghĩ xem tổ chức cưới thế nào", Mâu Thủy nói.

Trước đó, Mâu Thủy được bạn trai cầu hôn vào tháng 7. Tuy nhiên, vốn là người kín tiếng, cô không chia sẻ cụ thể về nửa kia của mình cũng như chuyện tình cảm.

Mâu Thủy sinh năm 1992, được biết đến là quán quân Vietnam's Next Top Model 2013. Sau thời gian dài hoạt động ở vai trò người mẫu, năm 2017, cô thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và giành danh hiệu Á hậu 2. Cách đây vài tháng, người đẹp vẫn đồng hành cùng cuộc thi Miss Universe Vietnam 2022 trong vai trò huấn luyện viên cho dàn thí sinh, bên cạnh Kim Duyên.