Mâu thuẫn giữa Taeyeon (SNSD) và Wiz Khalifa

Việc Taeyeon (SNSD) đột ngột rút khỏi tiết mục song ca trong lễ trao giải MAMA 2016 đã khiến Wiz Khalifa cảm thấy bức xúc.

Trước khi lễ trao giải MAMA 2016 diễn ra, Taeyeon (SNSD) và Wiz Khalifa được cho là có màn biểu diễn kết hợp ca khúc See You Again. Sau đó, việc Taeyeon đột nhiên rút khỏi tiết mục đã làm dấy lên xung đột giữa hai nghệ sĩ.

Trong cuộc họp báo của lễ trao giải, Wiz Khalifa thông báo anh biểu diễn bản song ca See You Again cùng một nghệ sĩ Kpop nổi tiếng. Tuy nhiên, nam ca sĩ không nói rõ tên nghệ sĩ.

Mãi đến khi video diễn tập tiết mục See You Again bị rò rỉ, người hâm mộ mới phát hiện danh tính của thần tượng bí ẩn. Ngay sau đó, Wiz Khalifa cũng khẳng định Taeyeon đã rút khỏi màn trình diễn.

Taeyeon (SNSD) và Wiz Khalifa.

DJ Bonics, Giám đốc âm nhạc chính của Wiz Khalifa, đã đăng tải thêm nhiều clip diễn tập của cả hai và chia sẻ về vụ việc: “Chúng tôi được biết Taeyeon không hợp tác với Wiz trong tiết mục See You Again chỉ vài phút trước khi anh ấy lên sân khấu”.

Ban đầu, Wiz Khalifa nói rằng anh không biết vì sao Taeyeon lại rút lui, nhưng sau đó khẳng định nữ ca sĩ đã đến bệnh viện vào đêm trước buổi biểu diễn.

“Taeyeon thừa nhận cô ấy đã phải đến bệnh viện vào đêm hôm trước, tập luyện và được yêu cầu biểu diễn một tiết mục khác”, Wiz viết trên Twitter cá nhân.

Ngay sau khi Wiz Khalifa đăng dòng tweet này, Taeyeon đã phủ nhận các cáo buộc bằng cách tải một video: “Tôi không hề đến bệnh viện. Tôi vừa rửa mặt xong và đang đợi mọi người đây”.

Trước lời đáp trả Taeyeon, DJ Bonics cho biết anh và Wiz Khalifa đã được thông báo Taeyeon sẽ rút khỏi buổi diễn để đến bệnh viện, nhưng đã có sự hiểu lầm ở đây.

DJ Bonics cho rằng đại diện công ty quản lý SM Entertainment và ban tổ chức MAMA định nói từ "khách sạn" nhưng lại nhầm thành "bệnh viện".

Vào đêm trước khi lễ trao giải diễn ra, đại diện MAMA thông báo với DJ Bonics rằng bản nhạc diễn tập bị lỗi và khi Wiz Khalifa sửa lại bản nhạc đó lại quá trễ. Đây là lý do công ty SM Entertainment không cho phép Taeyeon biểu diễn tiết mục See You Again.

Thông thường, ở Mỹ, một ngôi sao lớn như Taeyeon có toàn quyền kiểm soát các hoạt động của mình.

Các nghệ sĩ Mỹ, bao gồm cả Wiz Khalifa, vẫn tự ký hợp đồng với các hãng và có thể có một số hạn chế nhất định. Do đó, Wiz Khalifa không hiểu tại sao Taeyeon lại rút khỏi tiết mục mà không thông báo.

“Chúng tôi không biết rằng Taeyeon không thể biểu diễn nếu không có sự chấp thuận của công ty quản lý”, ê-kíp Wiz Khalifa chia sẻ.