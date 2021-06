Mâu thuẫn của cha con siêu anh hùng trong 'Shang-Chi'

Đoạn giới thiệu thứ hai của bom tấn siêu anh hùng “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” đã được công bố với nhiều tình tiết mới.

Lương Triều Vỹ trong 'Shang-Chi và Huyền thoại Thập Nhẫn' Ngày 25/6, trailer tiếp theo của "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" đã được Marvel Studios tiết lộ. Đoạn giới thiệu tập trung vào mâu thuẫn giữa siêu anh hùng và cha.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings là bộ phim siêu anh hùng đầu tiên của Marvel Studios có nhân vật chính là siêu anh hùng gốc Á. Deadline đưa tin ngày 24/6, trailer thứ hai của tác phẩm đã được công bố.

Đoạn giới thiệu đi sâu vào quá khứ của Shang-Chi (Lưu Tư Mộ) cũng như mâu thuẫn giữa anh và người cha là kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Thập Nhẫn (Lương Triều Vỹ).

Khán giả được đưa trở về thời điểm khi Shang-Chi còn là một thiếu niên. Cha cậu, trùm khủng bố Wenwu, đã cho con trai xem bộ vũ khí tối thượng của tổ chức Thập Nhẫn và nói: “Nếu con muốn một ngày nào đó chúng thuộc về mình, hãy chứng minh cho ta thấy con đủ mạnh”.

Shang-Chi quyết tâm rũ bỏ thân phận con trai của trùm khủng bố để làm lại cuộc đời, nhưng quá khứ không buông tha anh. Ảnh: Disney.

Ở tuổi trưởng thành, dù đã ly khai khỏi Thập Nhẫn, Shang-Chi vẫn liên tục bị các sát thủ của tổ chức này kéo tới làm phiền. Đây thực chất cũng là một âm mưu của Wenwu nhằm kéo con trai về dưới trướng của mình.

Bên cạnh mâu thuẫn gia đình Shang-Chi, đoạn trailer dài chưa đầy hai phút cũng chiêu đãi người xem nhiều màn giao đấu võ thuật đẹp mắt. Một trong số đó là trận đấu giữa Shang-Chi với Razor Fist (Florian Muneanu) trên một chiếc xe buýt đang chạy.

Nhân vật của Dương Tử Quỳnh cũng xuất hiện nhiều hơn trong trailer. Bà là một phụ nữ tinh thông võ thuật và đóng vai trò người vỗ về tinh thần và định hướng cuộc đời cho Shang-Chi.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings do Destin Daniel Cretton đạo diễn, Kevin Feige cùng Jonathan Schwartz sản xuất. Kịch bản phim được David Callaham, Destin Daniel Cretton và Andrew Lanham chấp bút. Tác phẩm có sự góp mặt của Lưu Tư Mộ, Lương Triều Vỹ, Dương Tử Quỳnh, Awkwafina, Trần Pháp Lai, Meng’er Zhang, Florian Munteanu, Ronny Chieng và nhiều diễn viên khác.

Phim dự kiến phát hành tại rạp trong tháng 9.