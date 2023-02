Mặc dù đầu tư hàng tỷ USD vào chống biến đổi khí hậu, Bill Gates bị gọi là đạo đức giả vì dùng chuyên cơ để bay khắp nơi với lượng khí CO2 thải ra môi trường cực lớn.

Các chuyên cơ sẽ có lượng khí thải gấp 5-14 lần so với những chuyến bay thương mại. Ảnh: Gearrice.

Trong một buổi phỏng vấn với đài BBC, phóng viên Amol Raja đã đặt câu hỏi với Bill Gates về vấn đề tại sao ông lại dùng phi cơ riêng để bay khắp nơi mặc dù luôn khẳng định mình là một người quan tâm và muốn chấm dứt nạn biến đổi khí hậu toàn cầu. “Có nhiều người nói rằng ông là kẻ đạo đức giả, ông cảm thấy thế nào về nhận định này”, vị phóng viên hỏi.

Trả lời phỏng vấn, nhà sáng lập Microsoft nói rằng người có vấn đề chính không nằm ở ông, đồng thời viện dẫn mình đã nỗ lực rất nhiều để giải quyết vấn nạn này và đầu tư hàng tỷ USD vào các công nghệ khí hậu. "Tôi là một phần của vấn đề nhưng cũng là kẻ đứng ra giải quyết vấn đề ấy", Gates nói.

Đổ hàng tỷ USD để chống biến đổi khí hậu

“Theo tiêu chuẩn của công ty chuyên hút carbon dioxide (CO2) Climeworks, lượng khí thải của cả gia đình tôi còn lâu với bằng tổng lượng khí họ thu trực tiếp”, Gates cho biết.

Theo Fox Business, Climeworks AG là công ty của của Thụy Sĩ, sử dụng công nghệ thu CO2 trực tiếp từ không khí (DAC) để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. “Hoạt động thu carbon trực tiếp của chúng tôi sẽ giảm nồng độ khí carbon trong không khí bằng năng lượng tái tạo được, năng lượng từ chất thải”, công ty khẳng định.

Năm 2022, Climeworks đã trở thành đối tác cung ứng công nghệ loại bỏ khí CO2 lâu năm đầu tiên của Microsoft. Do đó, Bill Gates khẳng định ông đã dành hàng tỷ USD cho các hoạt động sáng tạo vì môi trường.

“Tôi cảm thấy việc này rất bình thường là vì lượng khí thải tôi tạo ra thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn, đồng thời tôi cũng là người chi hàng tỷ USD cho Quỹ Breakthrough Energy mà tôi là người sáng lập”, Gates nói.

Năm 2019, Bill Gates từng là người có lượng khí CO2 thải ra môi trường lớn nhất trong 10 người nổi tiếng tờ The Times khảo sát. Ảnh: EPA.

Được vị tỷ phú thành lập vào năm 2015, Breakthrough Energy chuyên tài trợ cho các đổi mới sáng tạo liên quan đến công nghệ chống biến đổi khí hậu, trong đó có nhiều lĩnh vực thúc đẩy các công nghệ carbon thấp.

Đồng thời quỹ đầu tư này còn ủng hộ các chính sách công đưa những công nghệ này ra thị trường, nâng tổng đầu tư vào các giải pháp chống biến đổi khí hậu và giảm thiểu chi phí cho công nghệ năng lượng sạch.

Theo Reuters, Gates đã đầu tư hơn 2 tỷ USD cho các công nghệ về khí hậu bao gồm công nghệ thu giữ không khí trực tiếp, năng lượng mặt trời và phản ứng phân hạch nguyên tử. Tuy nhiên, theo Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), di chuyển bằng máy bay là một trong những hoạt động tạo ra khí thải CO2 nhiều nhất của con người.

Những con số gây sốc của máy bay tư nhân

“Hàng không là nguyên nhân lớn nhất gây ra khí nhà kính, dẫn đến biến đổi khí hậu toàn cầu. Nếu ngành hàng không được xem là một quốc gia, nó sẽ là quốc gia có lượng khí carbon top 10 hành tinh”, website WWF viết.

Báo cáo của tổ chức Vận tải và Môi trường Liên đoàn châu Âu (European Federation for Transport and Environment) đã chỉ ra các chuyên cơ sẽ có lượng khí thải gấp 5-14 lần so với những chuyến bay thương mại tính trên mỗi hành khách và ô nhiễm gấp 50 lần so với tàu hỏa. Một chiếc máy bay tư nhân có thể thải ra 2 tấn CO2 chỉ trong một giờ.

Nhiều ngôi sao nổi tiếng đã trở thành mục tiêu của sự phẫn nộ khi có thói quen du lịch bằng chuyến bay siêu ngắn bằng chuyên cơ, nhưng thải ra lượng khí CO2 cực lớn.

Cuối tháng 7, danh sách Những máy bay tư nhân của người nổi tiếng thải lượng carbon dioxide (CO2) ra môi trường cao nhất trong năm 2022, được New York Post công bố khiến công chúng sốc vì những con số.

Chuyên cơ của Taylor Swift gây ô nhiễm nhất với lượng khí thải 8.300 tấn CO2. Ngay cả không đi lưu diễn, giọng ca Don’t Blame Me vẫn dùng máy bay riêng với thời gian bay trung bình 80 phút, hơn 139 dặm/chuyến.

Kylie Jenner cũng từng hứng nhiều chỉ trích khi di chuyển bằng máy bay riêng đối với quãng đường khoảng 40 km. Chuyến bay của ngôi sao mạng chỉ kéo dài khoảng 12 phút. Nếu di chuyển bằng ôtô, Kylie cũng chỉ mất 39 phút nếu không tắc đường.

Chuyến bay của Kylie đã thải ra 1 tấn khí CO2, bằng 1/4 tổng lượng khí thải CO2 hàng năm của một người bình thường trên toàn cầu. Điều này khiến cô bị nhiều người gọi là "tội phạm khí hậu" khi từng đăng những bài viết kêu gọi bảo vệ môi trường, theo VICE.