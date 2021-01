Mẫu Sơn -1,4 độ C, miền Bắc chìm trong rét hại

Chìm sâu trong khối không khí lạnh cường độ mạnh, nhiệt độ tại các khu vực núi cao phía Bắc còn dưới 5 độ C. Ngày 8-9/1, Bắc Bộ bước vào đỉnh điểm của đợt rét này.

Sáng 8/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, khiến nhiệt độ giảm sâu. Trong đêm qua, mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -1,4 độ C, thấp nhất kể từ đầu mùa.

Trong khi đó, Sa Pa (Lào Cai) ghi nhận mức nhiệt 3,4 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,5 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 2,2 độ C và nhiều nơi có nhiệt độ thấp nhất trong đêm dưới 5 độ C.

Tại Hà Nội, mức nhiệt thấp nhất trong đêm qua là 11 độ C. Trong ngày, nhiệt độ được dự báo dao động ở ngưỡng 10-13 độ C, trạng thái chủ đạo là rét hại.

Trong hôm nay, không khí lạnh tăng cường tiếp tục tác động đến thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến những nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ khiến nền nhiệt các khu vực trên tiếp tục giảm.

Với nhiệt độ -1,4 độ C vào đêm qua và tiếp tục xuống thấp, Mẫu Sơn được dự báo sẽ xuất hiện mưa tuyết, băng giá. Ảnh: Khánh Huyền.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng là 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C. Trọng tâm rét hại nằm ở các tỉnh: Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn.

Cơ quan khí tượng tiếp tục đưa ra cảnh báo vùng núi cao khả năng xuất hiện mưa tuyết, băng giá với nhiệt độ nhiều nơi dưới 0 độ C.

Theo trang dự báo Accuweather, ngày 8-10/1, Hà Nội bước vào đỉnh điểm của đợt rét khi nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 13 độ C. Người dân sẽ cảm thấy rét buốt do độ ẩm không khí cao. Mức nhiệt thấp nhất ghi nhận tại thủ đô trong đợt rét này là 8 độ C.

Đến ngày 11-13/1, miền Bắc chuyển sang trạng thái rét khô. Nhiệt độ trong đêm tiếp tục xuống thấp nhưng ban ngày, khu vực tăng nhiệt rõ rệt, dao động 17-19 độ C, trời rét và có nắng hanh.

Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 7/1, Trung Bộ có mưa to, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi chuyển rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nhưng chậm hơn so với những khu vực khác. Từ ngày 9/1, Tây Nguyên chuyển lạnh, một số nơi chuyển rét. Còn Nam Bộ trở lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ C.