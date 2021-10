Mẫu ảnh người Pháp ở TP.HCM ăn chay, tập thiền và yoga

Amandine từng xuất hiện trong các MV của nhiều ca sĩ.

Giãn cách xã hội khiến nhiều người thoải mái thời gian hơn cho việc học tập và giải trí. Zing chia sẻ gợi ý đọc sách, xem phim, học tập và chăm sóc bản thân đến từ những bạn trẻ nổi tiếng, có lối sống tích cực.

Tôi bắt đầu tập Yoga khi đến Việt Nam khoảng 2 năm trước theo lời gợi ý của một người bạn. Khung cảnh buổi sáng hôm đó rất là tuyệt vời khi lớp học được thiên nhiên xanh tươi xung quanh bao phủ. Từ ngày ấy, tôi đã không ngừng tập yoga.

Sau một vài tháng tập luyện yoga, tôi bắt đầu ăn uống lành mạnh và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Khi kết thúc mỗi buổi tập, bạn sẽ cảm thấy rất bình yên và tràn đầy năng lượng. Khi Covid-19 kết thúc, tôi muốn đến Ấn Độ và cố gắng lấy bằng về giảng dạy yoga.

Yoga cũng như một người thân giúp tôi cân bằng mọi thứ trong thời gian giãn cách xã hội.

Tôi tập yoga mỗi ngày bằng ứng dụng Downdog. Mỗi sáng tôi uống đủ một lít nước rồi tập.

Lời khuyên cho những người mới tập yoga

Bắt đầu từ từ, từng bước một

Tìm một giáo viên mà bạn cảm thấy thoải mái chia sẻ về yoga

Tập luyện thường xuyên, lắng nghe cơ thể và bạn sẽ biết bản thân mình cần gì vì không phải ai cũng như nhau. Ví dụ có những ngày bạn chỉ muốn tập 20 phút thôi nhưng có những ngày 50 phút là chưa đủ. Điều đó hoàn toàn bình thường.

Cố gắng kiên nhẫn để tạo thói quen mỗi ngày.

Trước khi tập yoga, tôi thường thiền từ 5 đến 10 phút với ứng dụng Insight Timer. Tuỳ vào nhu cầu mà bạn có thể luyện tập nhiều loại thiền, chọn điều bạn muốn tập trung vào khi thiền.

Thời gian thiền rất tuyệt khi không có điện thoại, các cuộc gọi hay mạng xã hội. Tôi chỉ thực sự tập trung vào bản thân mình. Sau đó tôi chỉ sử dụng lại điện thoại khi đã hoàn thành thiền và yoga để bắt đầu một ngày làm việc Thói quen này giúp tôi cân bằng mọi thứ hơn.

Cả thiền và yoga đều cần phải kiên trì. Thời gian giãn cách vừa qua tôi nhận ra nhiều khi 5 phút cũng có thể hiệu quả hơn một bài dài nếu bạn thực sự tập trung. Chỉ cần chú tâm vào khoảnh khắc hiện tại, đừng mong chờ những thứ khác và từ từ chúng ta sẽ thấy kết quả ở một lúc nào đó.

Có một câu tôi khá thích “Take care of the minutes and the hours will take care of themselves”, tạm dịch là “trân trọng từng phút giây và thời gian sẽ trả lời cho bạn tất cả”.

Tôi đã ăn chay được khoảng 2 năm. Khi không ăn thịt, tôi thấy mình tiêu hoá thức ăn tốt hơn lúc trước. Cơ thể luôn nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng.

Bí kíp để ăn chay ngon miệng của tôi là không ngừng sáng tạo trong việc kết hợp các loại rau củ quả khác nhau.

Bữa ăn của tôi sẽ có 50% là rau củ và trái cây, còn lại là các loại đậu, hạt hoặc ngũ cốc tuỳ ngày. Tôi khá thích ăn quinoa với đậu lăng, cà rốt nướng và đậu cô ve hay khoai tây chế biến với tỏi, các loại thảo mộc và dầu ô liu. Ăn kèm sẽ là ít hạt bí, hạnh nhân và có salad trái cây cho món tráng miệng.

Lời khuyên cho những người muốn ăn chay

Tìm hiểu và đọc những kiến thức về dinh dưỡng. Học cách kết hợp thức ăn sao cho tốt nhất hay đọc về các chất bổ sung.

Không nên vội vã cắt thịt ra khẩu phần hàng ngày. Hãy giảm từ từ khẩu phần ăn để cơ thể dần thích nghi.

Không nên quá khắt khe với bản thân quá mà hãy lắng nghe mình cần gì.

Bày biện, trang trí các món ăn để chúng trông hấp dẫn, kích thích vị giác hơn.

