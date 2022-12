Matt Damon mất 250 triệu USD vì từ chối 'Avatar'

“Gương mặt bảo chứng phòng vé” để vuột mất 250 triệu USD do từ chối tham gia bộ phim thành công nhất mọi thời đại.

Matt Damon vô tình bỏ lỡ một cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp khi bỏ qua lời mời của đạo diễn James Cameron, tờ Cinemablend đưa tin ngày 17/11 (theo giờ Mỹ). Trước đó, “phù thủy phòng vé” đã đề nghị anh tham gia dự án Avatar (2009) của mình với mức thù lao “khủng” tương đương 10% khoản lời. Tuy nhiên, tài tử đã quyết định từ chối.

Bộ phim sau đó đã thành công vang dội và trở thành bom tấn có doanh thu cao nhất mọi thời đại ( 2,9 tỷ USD ). Nếu trừ đi khoản chi phí sản xuất, Matt Damon đã có thể thu về 250 triệu USD nếu tham gia dự án này.

“Matt Damon chắc hẳn sẽ thấy nuối tiếc lắm. Tôi từng cố thuyết phục cậu ấy tham gia bộ phim của mình vì cậu ấy là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất thế giới. Nhưng đáng tiếc là Matt lúc đó đang bận ghi hình cho bộ phim khác và cuối cùng đành phải từ chối tôi”, Cameron nhớ lại.

Tuy nhiên, vị đạo diễn quái kiệt tiết lộ ông đang có ý định mời Matt Damon quay trở lại trong những phần sắp tới của Avatar. “Chắc chắn là tôi sẽ mời cậu ấy đóng tiếp rồi. Nhưng sẽ không có chuyện nhận được 10% khoản lời như xưa nữa đâu”, ông hóm hỉnh chia sẻ.

Matt Damon đã có thể nhận được thù lao 250 triệu USD nếu tham gia Avatar. Ảnh: 20th Century Studios.

Ra mắt năm 2009, Avatar nhanh chóng gây bão toàn cầu và lập nên những thành tích vô tiền khoáng hậu. Không chỉ mang về khoản lợi nhuận khổng lồ, bộ phim còn giúp tên tuổi Cameron bừng sáng trên ảnh đàn thế giới.

Phần tiếp theo của Avatar mang tên The Way of Water ra mắt sau 13 năm hiện làm mưa làm gió tại các cụm rạp. Siêu bom tấn với kinh phí đầu tư 400 triệu USD được dự đoán sẽ soán ngôi phần phim tiền nhiệm, trở thành dự án thành công tiếp theo của “con gà đẻ trứng vàng” James Cameron.