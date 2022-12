Mateo Messi không cho em trai cầm giải thưởng của bố

Tại World Cup 2022, Messi may mắn có sự đồng hành của đại gia đình. Riêng Antonella chưa bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của tuyển Argentina từ đầu giải đấu cho đến chung kết.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019