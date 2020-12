Mate 40 bản cao cấp về VN - giá gấp đôi iPhone 12, không Google

Huawei Mate 40 RS Porsche Design có giá 52 triệu đồng, cao hơn 2 triệu đồng so với Galaxy Z Fold2 và hơn gấp 2 lần so với iPhone 12. Smartphone của Huawei có thiết kế cao cấp, khác biệt so với đa số smartphone trên thị trường. Sản phẩm sở hữu camera chất lượng, nhiều chế độ chụp ảnh. Tuy nhiên, máy không thể dùng các dịch vụ của Google tại Việt Nam và chỉ có hàng xách tay.