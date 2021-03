Mặt trái của phiên bản ‘Liên minh Công lý’ do Zack Snyder thực hiện

Sự ra đời của “Zack Snyder’s Justice League” khiến nhiều fan hân hoan, nhưng đồng thời có thể tạo ra tiền lệ xấu trong việc công kích các đội ngũ làm phim từ một bộ phận quá khích.

Zing lược dịch bài đăng The Snyder Cut Is a Better Version of Justice League. But It Sets a Dangerous Precedent (Bản dựng của Snyder là phiên bản tốt hơn dành cho Justice League. Nhưng nó tạo ra một tiền lệ nguy hiểm) của cây bút Eliana Dockterman trên tờ Time về những ảnh hưởng xấu mà Zack Snyder's Justice League có thể gây ra.

Hôm 18/3, Zack Snyder’s Justice League chính thức lên sóng. Bộ phim có thời lượng gần bốn tiếng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả người hâm mộ lẫn giới phê bình nếu so với “thảm họa” điện ảnh năm 2017.

Song, bên cạnh những bình luận tích cực, làn sóng phẫn nộ mới dành cho Warner Bros. và đạo diễn Joss Whedon cũng được khơi dậy từ một bộ phận người hâm mộ DC.

“Mối thù” giữa fan DC với Warner Bros.

Ban đầu, Zack Snyder được Warner Bros. mời về vị trí “kiến trúc sư trưởng” của Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU) gần giống như Kevin Feige đối với Marvel Studios. Nhà làm phim đưa ra kế hoạch tổng thể kéo dài nhiều năm qua hàng loạt tác phẩm, mà mở đầu là Man of Steel (2013).

Bộ phim về Superman (Henry Cavill) được fan DC yêu thích, nhưng lại không làm hài lòng số đông giới phê bình. Tác phẩm cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận khán giả đại chúng bởi phong cách làm phim đen tối đặc trưng của Zack Snyder. Doanh thu toàn cầu 668 triệu USD so với kinh phí sản xuất 225 triệu chắc chắn không làm Warner Bros. vừa mắt.

Sự thua thiệt trong việc xây dựng vũ trụ điện ảnh khi so sánh với Marvel Studios khiến hãng phim đòi đốt cháy giai đoạn, muốn lập tức tung ra Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), thay vì thực hiện Man of Steel 2 như kế hoạch ban đầu. Warner Bros. đồng thời đòi hỏi cắt giảm thời lượng phim để có thể sắp xếp thêm nhiều suất chiếu.

Zack Snyder's Justice League được coi là một chiến thắng của người hâm mộ, dù Warner Bros. thỏa hiệp cốt để quảng bá nền tảng HBO Max.

Kết quả là màn đối đầu trên màn ảnh giữa hai tượng đài siêu anh hùng DC chỉ mang về hơn 872 triệu USD , trong khi Warner Bros. rõ ràng muốn nhắm tới cột mốc 1 tỷ USD và xa hơn thế. Bộ phim đồng thời làm nổ ra những tranh cãi trong cộng đồng fan khi người cho rằng đây là siêu phẩm, kẻ lại nói đó chỉ là thảm họa.

Song, tất cả nhanh chóng đồng lòng “chĩa mũi dùi” về phía Warner Bros. khi bản dựng Ultimate Cut dài hơn 31 phút được tung ra. Biệt danh “cây kéo vàng” cũng xuất hiện từ đây để chế nhạo việc hãng phim can thiệp quá sâu vào tầm nhìn của đạo diễn, khiến cả Suicide Squad (2016) cũng trở nên dở tệ.

Khi cô con gái Autumn bất ngờ qua đời trong quá trình sản xuất, Zack Snyder buộc phải rời ghế đạo diễn Justice League. Warner Bros. chớp lấy thời cơ bèn mời Joss Whedon về hoàn thiện dự án. Hãng phim thể hiện rõ tham vọng biến tác phẩm thành bản sao của hai phần Avengers đầu tiên vốn cùng do Whedon thực hiện trước đó.

Thời lượng bốn tiếng ban đầu của Zack Snyder bị giảm còn hai. Không những thế, Whedon quay thêm (reshoot) nhiều cảnh hài hước, thay đổi màu sắc và bầu không khí bộ phim. Kết quả, Justice League trở thành thảm họa điện ảnh tồi tệ của DCEU với nội dung rời rạc, phong cách chắp vá và những màn chọc cười kém duyên.

Sự kiện khiến người hâm mộ phẫn nộ và liên tục chỉ trích cả Warner Bros. lẫn Joss Whedon. Đặc biệt, sau khi những cảnh phim gốc chưa qua xử lý kỹ xảo được tung lên mạng xã hội, chiến dịch kêu gọi tung ra bản dựng của Zack Snyder bùng nổ ngày một mạnh mẽ hơn.

Zack Snyder’s Justice League đang tạo ra tiền lệ nguy hiểm?

Sau hơn ba năm, Warner Bros. cuối cùng cũng chịu nhượng bộ khi rót 70 triệu USD cho Zack Snyder hoàn thành tác phẩm theo nhãn quan của ông. Thời lượng dài gấp đôi bản chiếu rạp được nhà làm phim tận dụng một cách khéo léo.

Mỗi siêu anh hùng nay đều có câu chuyện riêng. Cyborg (Ray Fisher) trở thành trung tâm câu chuyện qua mối quan hệ trắc trở với người cha và nguồn sức mạnh mới đến từ máy móc. Ác nhân Steppenwolf (Ciarán Hinds) cũng có động cơ chinh phạt Trái Đất cụ thể là để chuộc tội cho hành động phản bội Darkseid (Ray Porter) trước đây.

Bộ phim trở nên nhất quán về mặt màu sắc và hình ảnh. Tông màu tác phẩm u tối và ít hài hước hơn theo đúng phong cách của Snyder. Các trận chiến trong phim đều hoành tráng hơn, kéo dài hơn và đẫm máu hơn. Zack Snyder’ Justice League rõ ràng là tốt hơn nhiều so với bản chiếu rạp hồi cuối năm 2017.

Bản phim của Zack Snyder rõ ràng hiệu quả hơn những gì khán giả từng theo dõi năm 2017. Nhưng đi kèm với đó còn là những điều độc hại trên mạng xã hội.

Song, bằng cách đầu hàng những người hâm mộ sử dụng các chiến thuật không rõ ràng để đạt được thứ họ mong muốn, Warner Bros. có thể đã đặt ra một tiền lệ nguy hiểm. Nếu đây là tương lai của ngành điện ảnh, thì liệu ai sẽ là người thực sự nắm quyền?

Một bộ phận fan nhân danh biểu ngữ #ReleaseTheSnyderCut đã “bắt nạt” Warner Bros. phải chi tiền cho bộ phim. Trong khi nhiều người vô tư sử dụng hashtag với hy vọng được theo dõi một tác phẩm hay hơn, số khác tỏ ra độc hại hơn khi liên tục gửi những bình luận giận dữ, mang tính đe dọa tới các nhà sản xuất, nhà phê bình và cả fan của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Bản thân Zack Snyder cũng tham gia chiến dịch nói trên thông qua tài khoản mạng xã hội cá nhân và hé lộ cho người hâm mộ thấy bản phim gốc của ông trông sẽ ra sao. Nhà làm phim sử dụng hashtag nói trên cùng các ngôi sao như Gal Gadot hay Ben Affleck. Snyder tuyên bố từ chối theo dõi bản phim của Joss Whedon, đồng thời khẳng định fan của ông không hề độc hại.

Nhưng trên thực tế, Warner Bros. không hề có lý do gì để cho ra mắt Zack Snyder’s Justice League. Họ đã rời xa tầm nhìn ban đầu của vị đạo diễn Man of Steel. Batman và Superman đều đang được tái khởi động với những diễn viên mới. Hai thương hiệu thành công nhất là Wonder Woman và Aquaman đã đi theo phong cách hoàn toàn khác.

Song, những tính toán đó bị thay đổi bởi đại dịch Covid-19 khi Warner Bros. nay bị phụ thuộc vào dịch vụ chiếu phim trực tuyến HBO Max, thay vì cách thức phát hành truyền thống. Tung ra “Snyder Cut” trên dịch vụ chắc chắn gây tiếng vang và tăng thêm số lượng người đăng ký giữa bối cảnh thị trường chiếu phim trực tuyến đang ngày một trở nên khốc liệt.

Zack Snyder's Justice League có thời lượng lên tới gần bốn tiếng và thể hiện gần như trọn vẹn tầm nhìn của nhà làm phim với tác phẩm.

Phong cách của Zack Snyder lại phù hợp với một số người dùng trực tuyến nhất định. Một số fan DC coi thường các bộ phim của Marvel Studios và đặc biệt là Joss Whedon, cho rằng chúng chỉ “dành cho trẻ em”. Ngược lại, họ tin rằng Snyder mang đến những tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh “dành cho người lớn”, ảm đạm và đẫm máu hơn.

Lý do là họ bị ám ảnh bởi những bộ truyện đọc từ thuở thơ bé. Một bộ phận nhỏ xấu xí tôn sùng “ngày xưa tốt đẹp” khi đa số siêu anh hùng là đàn ông da trắng. Nhiều thành phần trong các cộng đồng fan khác hiện sử dụng chiến thuật độc hại tương tự nhằm loại bỏ người da màu và phụ nữ.

Khi nền điện ảnh bị chi phối bởi số ít độc hại

Khi bộ phim Ghostbusters với dàn nhân vật chính toàn phái đẹp khởi chiếu vào mùa hè năm 2016, một bộ phận người hâm mộ cáo buộc đội ngũ làm phim đã “hủy hoại tuổi thơ của họ”. Sự việc căng thẳng đến độ nữ diễn viên da màu Leslie Jones phải từ bỏ mạng xã hội do không chịu nổi những bình luận phân biệt chủng tộc và giới tính.

Khi Luke Skywalker (Mark Hammill) bỏ mạng trong Star Wars: The Last Jedi (2017), không ít người hâm mộ đã phát cuồng vì quyết định loại bỏ dần các nhân vật da trắng lớn tuổi và mở đường cho dàn diễn viên trẻ, có sắc tộc đa dạng hơn. Một bộ phận đã quấy rối, công kích Kelly Marie Trần cho đến khi nữ diễn viên gốc Việt cũng phải rời bỏ mạng xã hội.

Không ít fan liên tục đưa những đánh giá xấu về Black Panther (2018) và Captain Marvel (2019) từ trước lúc hai bộ phim ra rạp, khiến Rotten Tomatoes phải khóa chức năng đánh giá khi chúng chưa khởi chiếu. Điều đó không phải ngẫu nhiên bởi đây là những bộ phim về siêu anh hùng da màu và phụ nữ đầu tiên thuộc MCU.

Sự độc hại của một bộ phận người hâm mộ từng gây ra không ít bi kịch cho các ngôi sao.

Đáng buồn thay, những hành động kém văn minh ấy đã thành công. Jason Reitman đang thực hiện một phiên bản Ghostbusters mới dựa trên nguyên tác theo ý fan, J.J. Abrams cũng sửa lại phần lớn sự kiện trong Star Wars: The Rise of Skywalker (2019), khiến phần lớn đất diễn của Kelly Marie Trần bị loại bỏ.

“Bật đèn xanh” cho các bộ phim dựa trên chiến dịch của người hâm mộ nghe thì có vẻ cấp tiến. Nhưng trên thực tế, quyền lực không nằm ở toàn bộ khán giả, mà chỉ ở một bộ phận sẵn sàng đưa ra những hành động mang tính hận thù. Và Zack Snyder’s Justice League, nhìn ở một góc độ khác, giống như phần thưởng cho những sự xấu xí đó.

Nhưng đây có lẽ là động thái không thể tránh khỏi của một ngành công nghiệp mà tiền bạc đóng vai trò lớn hơn cả sự độc hại. Không phải ngẫu nhiên mà công chúng có Birds of Prey (2020) và một Superman da màu, sau thành công phòng vé của Wonder Woman (2017) hay Black Panther,

Nếu tiền bạc là điều mọi hãng phim nhắm đến, mong rằng họ sẽ đưa tất cả tiến lên, thay vì chỉ dậm chân tại chỗ.