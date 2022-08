Mặt mộc gây chú ý của trưởng nhóm TWICE

Jihyo để mặt mộc trong video mới của chuyên viên trang điểm Leo J. Gương mặt nữ ca sĩ được công chúng khen ngợi.

Herald Pop đưa tin ngày 29/8, bài viết về mặt mộc của Jihyo (TWICE) gây chú ý trên diễn đàn Theqoo. Bài viết hiện nhận được 90.000 lượt xem với nhiều lời khen ngợi. Xuất hiện trong vlog của chuyên gia trang điểm nổi tiếng Leo J, trưởng nhóm TWICE để mặt mộc.

Người hâm mộ khen ngợi nữ ca sĩ có làn da sáng bóng, mịn màng cùng đường nét gương mặt hoàn hảo. Trong video, Jihyo cũng chia sẻ cô thích phong cách trang điểm tự nhiên và đơn giản. Nữ ca sĩ hạn chế kẻ mắt bởi cô đã có đôi mắt to tròn.

"Cô ấy có khuôn mặt mộc khá đẹp", "Park Jihyo vẫn đẹp kể cả khi không trang điểm”, "Cô ấy đẹp đến mức tôi phải kinh ngạc khi xem video”, "Khuôn mặt của cô ấy lộng lẫy”, Herald Pop trích đăng bình luận của khán giả.

Jihyo khi để mặt mộc và trang điểm.

Cũng trong ngày 29/8, công ty quản lý JYP Entertainment xác nhận tất cả thành viên TWICE gia hạn hợp đồng. Nhóm ký hợp đồng mới với JYP Entertainment vào ngày 7/7.

Park Jihyo sinh năm 1997, là trưởng nhóm của TWICE. Họ ra mắt năm 2015 với ca khúc Like Ooh Ahh. Gần đây, TWICE trở lại với ca khúc mang tên Talk that Talk. Tuy nhiên, Jihyo không thể cùng các thành viên TWICE quảng bá trên sân khấu âm nhạc vì mắc Covid-19.

Jihyo thừa nhận cô áp lực khi sản xuất album mới nhưng được tiếp thêm sức mạnh từ người hâm mộ. Jihyo tham gia viết lời phần điệp khúc cho một ca khúc trong album mang tên Trouble.

Nữ ca sĩ tâm sự: “Tôi thử sáng tác một thời gian dài. Tôi rất vui khi có thể thu âm những ca khúc tự viết lời. Tôi còn nhiều thiếu sót và đây là lần đầu tôi tham gia sáng tác một ca khúc dance. Vì vậy tôi tò mò phản ứng của công chúng”.