Mất kiên nhẫn với phim siêu anh hùng

Đa vũ trụ là một chủ đề tiềm năng và giàu tính khám phá. Tuy nhiên, việc khai thác kém hiệu quả có thể khiến người xem mất kiên nhẫn với các bom tấn nhà Marvel hay DC.

Theo Cbr, chủ tịch James Gunn và Peter Safran mới đây tiết lộ kế hoạch tái khởi động Vũ trụ điện ảnh DC theo quy mô lớn. Ít nhất hàng chục bộ phim và chương trình truyền hình mới sẽ ra mắt trong đợt cải tổ này.

Đối thủ của DC – Marvel, cũng đã rục rịch khởi động giai đoạn 5 (Phase 5) bằng bom tấn Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Đây là bộ phim thứ 31 trong Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Nó được hãng nhấn mạnh là một dự án quan trọng, mở ra cuộc chiến đa vũ trụ khốc liệt trong giai đoạn sắp tới.

Đẩy mạnh số lượng

Theo thống kê, tổng cộng 8 dự án của MCU chào sân trong năm 2022. Trong đó, 3 bộ phim điện ảnh là Thor: Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness và Black Panther: Wakanda Forever. Về mảng truyền hình, Marvel Studios cho ra mắt 4 phim là She-Hulk: Attorney At Law, Werewolf by Night, Moon Knight và Ms. Marvel. Ngoài ra, còn một tập phim đặc biệt là The Guardians of the Galaxy Holiday Special khép lại Giai đoạn 4.

Nếu không có gì thay đổi, MCU trong năm 2023 sẽ chào đón 9 dự án mới. Bên cạnh Quantumania vừa khởi chiếu, hai phim còn lại là Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Marvels cùng các series truyền hình. Nhà sản xuất đã xác nhận Phase 5 kéo dài trong khoảng một năm rưỡi (bắt đầu từ đầu 2023 tới giữa 2024). Theo tiết lộ của Cnet, có đến 12 dự án điện ảnh trong Phase 5 và Phase 6 của MCU. Phase 5 có ít nhất 7 series truyền hình.

Quantumania khởi động Phase 5 của MCU. Ảnh: Marvel Studios.

Đáng nói, các nhân vật trong MCU có thể được hãng phát triển một dự án phim điện ảnh/series truyền hình cá nhân. Theo nhận xét của nhà phê bình Robert Vaux, điều này đặt phần đông khán giả đại chúng vào thế khó, bởi họ dường như phải xem tất cả dự án này để theo kịp các dòng thời gian và hệ thống nhân vật/sự kiện khổng lồ. Hoặc chí ít, nếu muốn theo dõi một siêu anh hùng mà mình yêu thích, họ cũng phải dành thời gian để tìm xem các dự án liên quan.

Chưa kể, có những câu chuyện được viết tiếp từ sự kiện diễn ra trước đó quá lâu. Đơn cử như nhân vật Samuel Sterns (biệt danh: Leader) của The Incredible Hulk (2008), dự kiến trở lại trong Captain America: New World Order (2024). Điều này đồng nghĩa bộ phim sẽ phải dành không ít thời lượng để nhắc lại và giải thích về nhân vật, hoặc khán giả buộc phải ghi nhớ những gì đã xảy ra với anh ta trong tác phẩm hơn 15 năm trước. Dù là trường hợp nào, việc theo dõi tuyến truyện cũng xảy ra không ít khó khăn, nhất là với những người mới bước vào Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Trong khi đó, DC cũng cố gắng đẩy mạnh số lượng các bom tấn siêu anh hùng. Theo dự kiến, DC ra mắt 4 phim (thuộc Vũ trụ Mở rộng DC – DCEU) vào năm 2023 là The Flash, Shazam! Fury of the Gods, Blue Beetle và Aquaman and the Lost Kingdom. Kể từ khi được bổ nhiệm làm chủ tịch vào cuối năm ngoái, James Gunn quyết định sẽ làm một cuộc cải tổ, chấm dứt DCEU và mở ra DCU dưới thời của ông. Như đã công bố, DCU sẽ kéo dài hàng thập kỷ với rất nhiều dự án điện ảnh và truyền hình. Theo đó, DC Studios dự kiến phát hành 2 tác phẩm điện ảnh và 2 series trên kênh HBO Max mỗi năm.

The Flash được "nhá hàng" bằng trailer công bố ngày 13/2. Ảnh: DC.

Chất lượng chưa tương xứng với số lượng

James Gunn cố gắng “thay máu” DC để tránh dẫm lên vết xe đổ của thời kỳ DCEU trước đó. DCU sẽ chính thức bắt đầu vào năm 2025 với bản kế hoạch do đích thân James Gunn và Peter Safran xây dựng, nhằm cạnh tranh trực tiếp với MCU.

Trước đó, DCEU từng rơi vào khủng hoảng với loạt phim thảm họa như Suicide Squad, Batman V Superman: Dawn Of Justice, Justice League hay Wonder Woman 1984... Điểm chung của những “bom xịt” này là kịch bản đầy lỗ hổng, các tuyến nhân vật hỗn loạn và chưa được khai thác triệt để. Đặc biệt, cách đạo diễn mổ xẻ tâm lý siêu anh hùng không được lòng khán giả hâm mộ. Kết quả, chúng trở thành những bộ phim chắp vá, thiếu logic và nhàm chán dù sở hữu dàn cast nhiều sao hạng A.

Loạt phim nhà Marvel đông đảo về số lượng nhưng chất lượng trong thời gian gần đây cũng không khá hơn là bao. Kể từ đỉnh cao Infinity War (2018) và Endgame (2019), hãng phim tỷ USD dường như có dấu hiệu bước vào “thời kỳ thoái trào”. Phase 4 của Marvel gây ra hàng loạt tranh cãi vì mơ hồ và hỗn loạn. Chưa kể, kỹ xảo điện ảnh - thứ làm nên tên tuổi và sức hút cho dòng phim siêu anh hùng - cũng bị đánh giá là trồi sụt, kém hấp dẫn hơn.

Sở hữu danh tiếng lớn cùng lượng fan hùng hậu, không khó hiểu khi các bom tấn MCU vẫn ghi nhận doanh thu khả quan. Spider-man: No Way Home (2021) gặt hái 1,92 tỷ USD , nằm trong top 10 phim ăn khách nhất mọi thời. Tuy nhiên, không thể ngó lơ những dự án khiến khán giả thất vọng như Eternals, Thor 4 hay Dr. Strange 2...

Yếu tố Multiverse (Đa vũ trụ) đổ bộ trong các dự án phim của Marvel và cả DC. Ảnh: Deviantart.

Gần đây nhất, Quantumania được khởi chiếu và nhận về điểm số thấp kỷ lục của chuyên gia - 48% (trên Rotten Tomatoes). Đây là phim bị các nhà phê bình đánh giá thấp thứ 2 trong lịch sử MCU, chỉ sau Eternals. Người xem dành cho phim mức điểm khả quan hơn (84%), có lẽ điều mà họ thực sự mong muốn là Marvel trở về thời kỳ đỉnh cao trước đó.

Nhìn nhận thực tế, đa vũ trụ được mở ra trong MCU nhưng chưa thực sự cuốn hút. Điều mà khán giả cần nhất lúc này không phải việc ồ ạt khám phá nhiều dòng thời gian hay nhân vật mới lạ, mà là những dự án có kịch bản chất lượng và nội dung nhiều đột phá như Civil War, The Winter Soldier hay The Avengers.

Đạo diễn Martin Scorsese từng gay gắt đánh giá các dự án siêu anh hùng “không phải là phim điện ảnh”. Chúng ngày càng tỏ ra là những dự án rập khuôn, thiếu sáng tạo và được làm đi làm lại để kiếm lời cho hãng. Hay chính James Gunn, lãnh đạo mới của DC, cũng từng thừa nhận rằng dòng phim này dần cạn kiệt chất xám.

Không phủ nhận bom tấn được sản xuất nhằm mục đích kiếm tiền. Tuy nhiên, sản xuất ồ ạt thiếu tính toán, chưa kể việc làm các hậu truyện/franchise chất lượng tệ, dễ dẫn tới đánh mất người xem. Bởi khán giả dần cảm thấy Marvel hay DC đã quá bức bối, chật chội và chẳng còn sức hút khi xưa.