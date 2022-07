Mất 1,2 tỷ đồng sau khi nghe cuộc điện thoại lạ

Sau khi nghe cuộc điện thoại từ đối tượng lạ giả danh cán bộ công an, bà H. bị lừa và chuyển 1,2 tỷ đồng vào tài khoản của đối tượng này.

Ngày 9/7, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 1,2 tỷ đồng .

Trước đó, ngày 3/7, Công an phường Thổ Quan, quận Đống Đa tiếp nhận đơn trình báo của bà H. (SN 1940; ở Đống Đa, Hà Nội) về việc nhận được cuộc điện thoại của đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng thông báo bà H. có liên quan đến vụ án ma túy và yêu cầu bà H. chuyển tiền để chứng minh mình không liên quan.