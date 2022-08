Masan rót thêm tiền vào chuỗi Phúc Long

Tập đoàn Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đã 3 lần rót thêm vốn vào chuỗi trà, cà phê Phúc Long chỉ sau hơn một năm. Hiện Masan nắm 85% cổ phần của chuỗi này.

Theo báo cáo tài chính bán niên soát xét của Công ty CP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN), Công ty TNHH The SHERPA (công ty con sở hữu gián tiếp của Masan) đã mua thêm 10,8 triệu cổ phiếu phổ thông, tương đương 34% lợi ích vốn chủ sở hữu của Công ty CP Phúc Long Heritage vào ngày 1/8. Thương vụ có giá trị khoảng 3.617 tỷ đồng .

Như vậy, đây là lần thứ 3 Masan Group rót vốn vào chuỗi trà, cà phê Phúc Long, qua đó nâng lợi ích vốn chủ sở hữu lên 85%. Tổng cộng, tập đoàn đã đầu tư 6.453 tỷ đồng vào chuỗi đồ uống này, với mức định giá trong đợt rót vốn gần nhất khoảng 10.640 tỷ đồng .

Masan lần đầu tiên rót vốn vào Phúc Long hồi tháng 5/2021 thông qua công ty con The SHERPA. Với giá trị giao dịch 346 tỷ đồng đổi lấy 20% cổ phần, mức định giá lần đầu Masan dành cho chuỗi trà, cà phê này là 1.728 tỷ đồng .

Đến đầu năm nay, Masan tiếp tục bỏ ra 2.490 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu tại Phúc Long lên 51%, tương đương mức định giá 8.034 tỷ đồng .

Phúc Long Heritage có kế hoạch tiếp tục đẩy nhanh việc mở mới các cửa hàng flagship để tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Ảnh: MSN.

Sau khi trở thành cổ đông chi phối, Masan bắt đầu hợp nhất kết quả kinh doanh của Phúc Long trong tháng 2 và 3 của quý I năm nay.

Trong hai tháng này, doanh thu thuần của chuỗi đạt 257 tỷ đồng . Trong đó, khoảng 70% doanh thu đến từ các cửa hàng lớn, 14% là số thu từ các kiosk và phần còn lại đến từ các cửa hàng nhỏ, kênh bán hàng qua doanh nghiệp.

Lãi gộp của Phúc Long giai đoạn này đạt 176 tỷ đồng , biên lợi nhuận gộp tương đương 68,8%. Theo hệ số EBITDA (lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao), chuỗi lãi hơn 47 tỷ đồng .

Trong báo cáo tóm tắt nửa đầu năm của Masan, Phúc Long ghi nhận doanh thu 820 tỷ đồng , tăng 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi EBITDA đạt 117 tỷ đồng , giảm so với cùng kỳ do gia tăng đầu tư vào mở rộng quy mô chuỗi kiosk hiện vẫn cần thời gian để tối ưu hoạt động.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính của Masan trong 6 tháng đầu năm vượt 1.591 tỷ đồng , cao gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Ngoài lãi thu từ tiền gửi, cho vay, hoạt động đầu tư và doanh thu tài chính khác, tập đoàn lãi thêm 516 tỷ đồng hoạt động đánh giá lại giá trị khoản đầu tư trước đây vào Phúc Long Heritage.

Tính đến cuối quý I, Phúc Long đang vận hành 78 cửa hàng flagship, 760 kiosk tại các cửa hàng WinMart, WinMart+ (tên cũng là VinMart, VinMart+) và 13 cửa hàng nhỏ.